Disney+ coraz bliżej Polski. W Europie Zachodniej od marca

Zgodnie z zapowiedziami, Disney+ uruchomi wkrótce swój serwis w kolejnych krajach Europy Zachodniej. Zapowiadana na 31 marca premiera ostatecznie odbędzie się tydzień wcześniej, czyli 24 marca.

Tego dnia z ofertą Disney+ będą mogli zapoznać się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Austrii i Szwajcarii. Miesięczna opłata wynosić będzie 5,99 GBP / 6,99 EUR, a roczna 59,99 GBP / 69,99 EUR. W dalszej perspektywie VOD Disneya ruszy też w Belgii, Skandynawii, a także w Portugalii. Nastąpi to dopiero latem, 2020 r.

Wcześniej, od dnia premiery w połowie listopada 2019 roku, serwis dostępny był w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a także jedynym kraju europejskim – Holandii. Nieco później, ale w tym samym miesiącu VOD wszedł do Australii i Nowej Zelandii.

A co z Polską? Data premiery Disney+ w Polsce nie została jeszcze ujawniona, ale, co nieco zaskakuje, już wcześniej pojawiły się informacje na temat ceny usługi w naszym kraju. Ma ona wynosić 32,99 zł miesięcznie, czyli nieco więcej, niż wynika to z przelicznika z euro (ok. 30 zł).

Disney+ dostępny jest na telewizorach smart TV Samsunga i LG, na Android TV i Apple TV, a także w Google Chromecast. Można także z niego korzystać na smartfonach i tabletach z Androidem i iOS oraz na konsolach Xbox One i PS4. Usługa pozwala na jednoczesny streaming na 4 urządzeniach, daje też możliwość pobierania filmów i wideo w jakości 4K.

Zanim Disney+ wystartował z usługą VOD, pracował nad stworzeniem swojej oferty przez ponad rok. Podczas premiery na widzów czekały produkcje Disneya z całej jego 90-letniej historii, a także filmy Pixara, Marvela oraz obrazy osadzone w uniwersum Star Wars. Całość uzupełniała oferta wytwórni 20th Century Fox oraz produkcje National Geographic. W dniu premiery Disney+ oferował dostęp do 800 tytułów, w tym 688 filmów i 174 seriali. W Stanach Zjednoczonych Disney+ zdobył już 24 miliony klientów, a aplikacja została pobrana w łącznej liczbie 41 milionów.

