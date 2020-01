Netflix ma gigantyczny budżet. W 2020 roku wyda ponad 17 mld USD na własne produkcje

Konkurencja na rynku VOD rośnie, więc jeden z najpopularniejszych serwisów tego typu na świecie - Netflix – musi inwestować, by utrzymać pozycję. Najnowszy raport ujawnia, że Netflix planuje gigantyczne wydatki na swoje własne produkcje.

W Stanach Zjednoczonych Netflix ma ponad 60 milionów użytkowników, czyli znaczącą część z 158 mln klientów na całym świecie (dane z Q3 2019). Od kilku miesięcy serwis ma tam groźnego konkurenta, który od dłuższego czasu budował własną kontrofertę – Disney+. Najwyraźniej jest to jedna z przyczyn, która skłania Netfliksa do większych inwestycji we własne produkcje.

Jak wykazał raport analityków z BMO Capital Markets, w minionym roku serwis wydał na własne seriale i filmy gigantyczną kwotę 15 mld USD. Już ta suma robi wrażenie, ale jak się okazuje, plany Netfliksa na tym się nie kończą. W bieżącym roku serwis ma wydać, zdaniem analityków, aż 17,3 mld USD na własne produkcje. Jest to kwota porównywalna do PKB niektórych biedniejszych krajów jak na przykład Botswana, Mali czy Korea Północna.

Skalę wydatków Netfliksa na własne produkcje ilustrują też wcześniejsze dane. W 2015 roku serwis wydał na tworzenie swojej oferty 5 mld USD. Dwa lata później kwota ta urosła do 8,9 mld USD, by w 2018 roku osiągnąć wysokość 12 mld USD.

Co będzie dalej? Jak wyliczyli analitycy z BMO Capital Markets, za osiem lat budżet Netfliksa wzrośnie do astronomicznej kwoty 28 mld USD. Jest to kwota przewyższająca obecne PKB wielu państw na świecie, w tym Islandii i Cypru.

Jest też druga strona medalu. Z dużymi inwestycjami Netfliksa wiąże się konieczność zaciągania kredytów. W 2019 roku długoterminowe zadłużenie firmy wyniosło aż 19,4 mld USD. W tym samym roku serwis osiągnął jednak 16 mld USD przychodu, a z tego zysku netto – 1,2 USD. Dane za 2019 rok na pewno są jeszcze wyższe.

Jak wynika z najnowszych danych z grudnia 2019 roku, Netflix miał w Polsce 5,31 mln realnych użytkowników, którzy wykonali 76,86 mln odsłon.

