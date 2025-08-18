Wideorejestrator sterowany głosowo. Navitel z aktualizacją dla Polaków

Producent wydał aktualizację oprogramowania do wideorejestratora Navitel RS990 GPS. Nowa wersja oferuje możliwość sterowania głosowego kluczowymi funkcjami urządzenia, a użytkownik za pomocą prostych komend w języku polskim może bez dotykania ekranu i bez odrywania rąk od kierownicy kontrolować działanie kamerki.

Jak zachwala Navitel, funkcja sterowania głosowego w języku polskim to nie tylko duża wygoda, ale przede wszystkim znaczące zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Od teraz kierowca może skupić się wyłącznie na jeździe, zyskując pełną głosową kontrolę nad urządzeniem.

Dostępne są następujące polecenia głosowe:

„Pokaż przednią kamerę” / „Pokaż tylną kamerę”

„Włącz Wi-Fi” / „Wyłącz Wi-Fi”

„Włącz ekran” / „Wyłącz ekran”

„Zrób zdjęcie” / „Zablokuj wideo”

„Włącz nagrywanie” / „Wyłącz nagrywanie”

Pełna instrukcja obsługi funkcji sterowania głosem znajduje się na stronie internetowej producenta. Funkcja ta jest dostępna fabrycznie w nowych egzemplarzach modelu Navitel RS990 GPS. Dla urządzeń kupionych wcześniej możliwa jest aktywacja tej funkcji za opłatą 50 zł netto. Wymagany jest kontakt z pomocą techniczną oraz przesłanie do serwisu firmy Navitel Poland samego urządzenia (bez akcesoriów). Koszty wysyłki pokrywa użytkownik. Czas realizacji usługi wynosi do 7 dni roboczych.