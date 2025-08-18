To idealna ładowarka dla fana Apple, a kupisz ją aż o 144 zł taniej

Mowa tu o… przygotujcie się, bo będzie długo: Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station B. I chociaż nie jest to coś, co chciałbym powtórzyć na jednym wdechu, tak gdybym miał iPhone, to na pewno byłoby to coś, co chciałbym postawić na szafce nocnej. Zwłaszcza że teraz ta niezwykła ładowarka jest aż o 144,01 zł tańsza.

Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station B

Kiedy jest złożona, przypomina zwykła ładowarkę Qi o mocy 15 W. Jednak po jej otwarciu okazuje się, że ma aż 3 pola do ładowania: dla iPhone, AirPodsów i Apple Watcha. Chociaż sprawdzi się także z innymi smartfonami, słuchawkami i zegarkami z ładowaniem w tej technologii, to MagSafe pozwala na magnetyczne połączenie ich z ładowarką.

Dodatkowo może także pełnić funkcję wygodnego, regulowanego stojaka na smartfon podczas oglądania filmów, czy przeglądania sieci. Trzeba się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja, w której jej cena została tak drastycznie obniżona, potrwa tylko do 22:00, lub do wyczerpania zapasów.