Sprzęt

To idealna ładowarka dla fana Apple, a kupisz ją aż o 144 zł taniej

MagSafe jest czymś, czego szczerze zazdroszczę użytkownikom iPhone. A ta ładowarka jest jednym z powodów mojej zazdrości, chociaż nie jestem nawet w stanie zapamiętać jej nazwy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To idealna ładowarka dla fana Apple, a kupisz ją aż o 144 zł taniej

Mowa tu o… przygotujcie się, bo będzie długo: Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station B. I chociaż nie jest to coś, co chciałbym powtórzyć na jednym wdechu, tak gdybym miał iPhone, to na pewno byłoby to coś, co chciałbym postawić na szafce nocnej. Zwłaszcza że teraz ta niezwykła ładowarka jest aż o 144,01 zł tańsza.

Dalsza część tekstu pod wideo

Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station B

Kiedy jest złożona, przypomina zwykła ładowarkę Qi o mocy 15 W. Jednak po jej otwarciu okazuje się, że ma aż 3 pola do ładowania: dla iPhone, AirPodsów i Apple Watcha. Chociaż sprawdzi się także z innymi smartfonami, słuchawkami i zegarkami z ładowaniem w tej technologii, to MagSafe pozwala na magnetyczne połączenie ich z ładowarką.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka samochodowa JOYROOM JR-CL07 60W Czarny
Ładowarka samochodowa JOYROOM JR-CL07 60W Czarny
0 zł
74.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 74.9 zł
Ładowarka samochodowa EVERACTIVE CC-10 18W Czarny
Ładowarka samochodowa EVERACTIVE CC-10 18W Czarny
0 zł
22.5 zł - najniższa cena
Kup teraz 22.5 zł
Ładowarka samochodowa HAMA Qualcomm Quick Charge
Ładowarka samochodowa HAMA Qualcomm Quick Charge
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Advertisement

Dodatkowo może także pełnić funkcję wygodnego, regulowanego stojaka na smartfon podczas oglądania filmów, czy przeglądania sieci. Trzeba się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja, w której jej cena została tak drastycznie obniżona, potrwa tylko do 22:00, lub do wyczerpania zapasów.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
#Apple iPhone MagSafe Silver Monkey Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station B
Zródła zdjęć: x-kom