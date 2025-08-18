Biedronka ma na ciebie oko. I dobrego nosa do promocji

Biedronka ma na ciebie oko

I nie tylko na ciebie, ale także na całe twoje otoczenie. W dniach od 17 sierpnia do 28 września 2025, kamerę IP do monitoringu zewnętrznego Tracer Guard 4 kupimy za 135 złotych. Jest to prawdziwa okazja, bowiem regularna cena tego urządzenia to aż 249 złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zewnętrzna kamera monitorująca Wi-Fi Tracer Guard 4 ma szeroki kąt widzenia oraz wyraźny obraz. Wszystko to sprawia, że to niepozorne dość urządzenie jest w stanie zapewnić doskonałą ochronę twojego domu, firmy oraz ogrodu. I to niezależnie od pogody.

Kamera ma rozdzielczość QHD 2560 x 1440p i obiektyw o stałej ogniskowej 3,6 mm. Wszystko to składa się na krystalicznie czysty i szczegółowy obraz. Warto pochwalić szeroki zakres obrotu urządzenia - 90 stopni w pionie i 355 w poziomie. To właśnie ta cecha umożliwia pełną kontrolę nad obserwowanym obszarem. Ale to nie koniec zalet. Urządzenie można pochwalić także za wysoką klasę odporności na pył i wodę IP66, kamera TRACER Guard 4 jest niezawodna w każdych warunkach.