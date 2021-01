T-Mobile na kartę: kumulacja gigabajtów w taryfie GO!

T-Mobile informuje, że można zasilać konto bez końca i nie tracić dodatkowych gigabajtów. Ma to mieć szczególne znaczenie w taryfie GO! na kartę, gdzie klienci magentowych dostają ich naprawdę dużo.

Zdalna praca, nauka, rozrywka i kontakt z bliskimi online to stałe elementy naszej codzienności podczas pandemii. Dostęp do Internetu ułatwia więc codzienne funkcjonowanie. Żeby nie zabrakło gigabajtów na to wszystko, T-Mobile przygotował nową ofertę na kartę, dostępną w taryfie GO!, która składa się z prostych rozwiązań i niezbędnego pakietu usług w jednym miejscu.

Co konkretnie zyskuje użytkownik decydując się na to rozwiązanie? Po zakupie startera w taryfie GO! i doładowaniu konta za 30 zł, klient automatycznie otrzymuje bezpłatny pakiet 15 GB na 30 dni. Następnie może aktywować w aplikacji Mój T‑Mobile ofertę „Bez limitu L” za 30 zł, dzięki czemu łącznie zyskuje 30 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do usługi Supernet Video DVD, czyli możliwość korzystania z TikToka, YouTube czy Netflixa bez utraty gigabajtów. No i są jeszcze:

Dodatkowe gigabajty po każdym doładowaniu w GO!

W T‑Mobile na kartę każde doładowanie kwotą od 5 zł jest premiowane dodatkowymi, bezpłatnymi gigabajtami, które nie przepadają, a kumulują się na ich kontach, dzięki czemu mogą oni swobodnie korzystać z Internetu, gdzie i kiedy tylko tego potrzebują. Wystarczy, że użytkownik doładuje swoje konto przed końcem ważności usługi. Wówczas - w zależności od kwoty doładowania, otrzymuje on ekstra pakiet danych. Zasada jest prosta: im wyższa kwota doładowania, tym więcej gigabajtów.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminach:

