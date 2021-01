Pół roku za darmo. Play ogłasza promocje na smartfony, abonament i internet z telewizją PLAY NOW TV

Play wprowadza zimowe promocje dla nowych klientów indywidualnych i biznesowych, a także specjalne oferty na internet w pakiecie z telewizją PLAY NOW TV.

Najnowsza oferta zapewnia wszystkim klientom indywidualnym, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Play, zwolnienie z opłat za usługi oraz telefon przez pierwsze pół roku od podpisania umowy.

Pół roku za 0 zł, sześć rat mniej

Oznacza to, że klient, zawierając umowę na dowolny z abonamentów na 24 miesiące, otrzymuje pół roku za 0 zł, a koszty ponosi jedynie za okres 18 miesięcy. Analogicznie w przypadku rat na smartfon - zamiast 36, użytkownik opłaca je przez 30 miesięcy. Jedyny koszt, jaki ponosi podczas aktywacji pakietu to „opłata na start” za urządzenie. Promocja obowiązuje we wszystkich aktualnych pakietach – S, M, L oraz HOMEBOX.

Smartfony z rabatami

Aby uzyskać rabat w tej ofercie, klient może wybrać dowolny smartfon z portfolio operatora. Wśród nich dostępne są między innymi: Samsung Galaxy A71 oraz Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

Klienci biznesowi, którzy przeniosą numer do Play i wybiorą ofertę S, M lub L dla Firm, otrzymają rabat na miesięczną opłatę za smartfon przez 6 miesięcy. Wśród polecanych modeli są: najnowszy w portfolio marki Samsung Galaxy S21 5G oraz Xiaomi Mi 10T PRO 5G.

Internet z telewizją

Play przygotował jeszcze propozycję dla osób poszukujących szybkiego internetu do domu. Od dzisiaj, wybierając jeden z pakietów z telewizją PLAY NOW TV, klient otrzyma zwolnienie z opłaty za dostęp do internetu nawet przez 6 miesięcy.

Promocja dotyczy zarówno połączenia stacjonarnego w wersjach 300 i 600 Mb/s, jak i bezprzewodowego z routerem lub NET BOXEM. Jeśli klient dołączy do usługi telewizję PLAY NOW TV w wersji podstawowej za 10 zł miesięcznie, wówczas dostanie 3 miesiące zwolnienia z opłaty za internet. Jeśli zdecyduje się na telewizję PLAY NOW TV w wersji rozszerzonej w cenie 35 zł miesięcznie, za internet nie będzie płacił aż przez pół roku.

Klienci chcący skorzystać z usługi internetu bezprzewodowego mogą wybrać jedną z kilku opcji. W ofercie dostępne są pakiety od 100 GB do 500 GB w technologii LTE lub 5G z routerem albo NET BOXEM, który w wielu wypadkach poprawia parametry usługi dzięki umieszczeniu modemu na zewnątrz budynku.

Więcej informacji na tej stronie: https://www.play.pl/promocja/6-miesiecy-za-0-zl/

Źródło tekstu: Play