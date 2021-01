Orange: VoLTE i WiFi Calling w trzech kolejnych telefonach Xiaomi

Dwa miesiące temu Orange Polska ogłosił rozpoczęcie współpracy z Xiaomi nad wdrożeniem usług VoLTE i WiFi Calling w telefonach tej marki. Choć wielu powątpiewało, że w ogóle coś się ruszy w tej sprawie, to dziś operator ogłosił dostępność tych funkcji w trzech kolejnych telefonach marki.

W Orange usługi VoLTE i WiFi Calling dostępne są na smartfonach Apple, LG, Samsunga, Sony i Huawei, jednak Xiaomi pod tym względem odstawało od reszty. Przez ostatnie lata jedynym modelem z obsługą VoLTE był Xiaomi Mi 9 SE.

W listopadzie 2020 r. Orange i Xiaomi ogłosiły, że będą pracować nad pełnym wdrożeniem VoLTE i WiFi Calling w smartfonach marki. Pierwszy był Xiaomi Mi 10. Teraz doszły do niego kolejne trzy:

Jak zapewnia Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange, operator wspólnie z producentem pracuje nad kolejnymi modelami.

Na telefonach @Xiaomi Mi10T Lite, Mi10T i Mi10T Pro możecie już korzystać z #VoLTE i #WiFicalling w @Orange_Polska. Wspólnie z producentem pracujemy nad kolejnymi modelami. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) January 19, 2021

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji połączeń głosowych wykorzystująca sieć 4G. Zapewnia błyskawiczne realizowanie połączeń, lepsze przenikanie do budynków przy wykorzystaniu pasma 800 MHz i gwarantuje wysoką jakość dźwięku w połączeniach głosowych. Zapewnia też równoległą możliwość korzystania z Internetu LTE podczas rozmowy.

WiFi Calling to usługa, dzięki której możliwe jest prowadzenie rozmów telefonicznych nawet przy braku zasięgu sieci komórkowej. Wystarczy, że telefon będzie połączony z dowolnym punktem Wi-Fi, dającym dostęp do Internetu. WiFi Calling wykorzystuje technologię VoWiFi (Voice over WiFi).

