T-Mobile: 1000 darmowych minut na Dzień Babci i Dziadka

Sieć T-Mobile nie zwalnia tempa i także i w nowym roku szuka okazji, by dać prezent swoim klientom. Tym razem jest to bonus z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, które obchodzone są 21 i 22 stycznia, czyli w najbliższy czwartek i piątek. Co tym razem przygotował operator?