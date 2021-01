T-Mobile wkracza z 5G do Trójmiasta

Zobacz: Orange #hello5G rusza w Trójmieście

Do budowy sieci 5G w Trójmieście T-Mobile skorzystał z infrastruktury firmy Nokia, na której urządzeniach zbudowane były także sieci wcześniejszych generacji działające w Trójmieście. Najprawdopodobniej są to nadajniki NetWorkS!, które w innych miastach równolegle dostarczają 5G zarówno w sieci Orange, jak i T-Mobile.

Początek nowego roku świętujemy nową inwestycją: z radością potwierdzam, że 5G od T-Mobile zawitało do Trójmiasta. To dla nas kolejny, ważny krok we wdrażaniu technologii, która zapewni naszym klientom najwyższe standardy jakości usług