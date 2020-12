T-Mobile: MultiSIM za 9 zł, najpierw w zegarkach

Do oferty T-Mobile wchodzi dziś usługa MultiSIM w planach dla klientów indywidualnych i biznesowych. Usługa opiera się o eSIM i daje możliwość zdublowania swojego numeru oraz współdzielenia usług na dodatkowym urządzeniu.

MultiSIM najpierw w zegarkach

Oferta początkowo trafi do zegarków, w późniejszym dopiero terminie będzie można instalować dodatkową kartę eSIM w innych urządzeniach. Na pierwszy rzut wskoczył Samsung Galaxy Watch3 LTE, o którym więcej przeczytacie pod tym adresem, w naszej szerokiej recenji.

Usługa dostępna jest dla klientów abonamentowych

Z dodatkowej karty SIM w postaci eSIM o tym samym numerze telefonu i współdzielonych wszystkich usługach skorzystać mogą wszyscy klienci abonamentowi operatora - zarówno prywatni, jak i biznesowi. Miesięczny koszt usługi to 9 zł. Szerzej o usłudze opowiada Jakub Chajdak z T-Mobile Polska w specjalnym filmie:

Kiedy telefony, kiedy tablety, kiedy iPhone'y?

Każdy rodzaj urządzenia ma inny profil eSIM. Na tę chwilę sieć T-Mobile przygotowała technologię pod kątem zegarków i jest to taki "niepełny eSIM" - funkcjonujący jedynie jako dodatkowa karta SIM do danego kontraktu (max 4 dodatkowe eSIM-y, za 9 zł każdy). Teraz już z marszu operator może dodawać do listy kolejne kompatybilne zegarki różnych producentów.

Dodatkowego przygotowania będzie wymagała usługa eSIM dla telefonów i tabletów. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku produktów Apple'a certyfikacja realizowana jest tylko kilka razy w roku, co dodatkowo może opóźnić premierę usługi na sprzęcie tego producenta.

A na co to komu potrzebne?

Możesz zostawić telefon w domu i dalej odbierać czy nawiązywać połączenia na tym samym numerze albo np. korzystać z pakietu danych do odtwarzania muzyki czy nawigacji satelitarnej. To szczególnie przyjemna opcja dla osób uprawiających sport, którym telefon może ciążyć podczas treningów. Na dalsze rozszerzanie zakresu funkcji usługi musimy jeszcze trochę poczekać.

Dalsze szczegóły dotyczące oferty podamy wraz z udostępnieniem regulaminów