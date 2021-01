Tidal przypomina: promocja 4 miesiące muzyki za 4 złote kończy się za kilka dni

Tylko do końca stycznia 2021 roku trwa promocja serwisu Tidal, w ramach której można kupić czteromiesięczny dostęp do dowolnej subskrypcji Premium lub HiFi, płacąc za to tylko 4 złote.

Tidal oferuje fanom muzyki nieograniczony dostęp do ponad 70 milionów utworów, tysięcy playlist, 250 tysięcy materiałów wideo oraz licznych podcastów. Subskrybenci HiFi mogą także słuchać muzyki w jakości Masters, Dolby Atmos Music i Sony 360 Reality Audio. W zimowej promocji tę oraz pozostałe subskrypcje serwisu, także pakiety Family, dające dostęp do muzyki maksymalnie 6 osobom, można mieć na 4 miesiące za 4 złote, co daje koszt 1 zł na miesiąc.

Z promocji mogą skorzystać tylko nowi użytkownicy platformy Tidal. Wystarczy przejść pod ten adres.

Po upływie okresu promocyjnego użytkownicy mogą kontynuować subskrypcję w cenie 19,99 zł miesięcznie za wersję indywidualną Premium, 39,99 zł miesięcznie za HiFi, 29,99 zł miesięcznie za Family Premium i 59,99 za Family HiFi.

