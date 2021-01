Netflix: wiemy więcej o anime w świecie Wiedźmina

Już w tym roku pojawi się anime w świecie Wiedźmina. Teraz poznaliśmy kolejne szczegóły na temat nadchodzącej produkcji.

Wiedźmin to jedna z tych serii, które przypominają kurę znoszącą złote jajka. Na świecie popularne są książki, gry, sukcesem był pierwszy sezon serialu na Netfliksie, a w Polsce swego czasu wielu widzów gromadziła adaptacja TVP. Nawet jeśli niektórzy dalej mają koszmary po widoku smoka wtedy. Nie dziwi zatem, że Netflix szykuje kolejne produkcje osadzone w tym świecie. Możemy spodziewać się serialu The Witcher: Blood Origin, który będzie dział się 1200 lat przed czasami Geralta, drugiego sezonu tego właściwego Wiedźmina i... filmu anime.

Ten pojawi się już w tym roku. Będzie nosił tytuł The Witcher: Nightmare of the Wolf. Tutaj zobaczymy jednak losy mentora Geralta - Vesemira. Najpewniej głosu głównemu bohaterowi użyczy Theo James. Nowy film będzie trwał godzinę i dwadzieścia jeden minut. Niestety, nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie w tym roku się pojawi. Zgodnie z najnowszymi informacjami film ma posłużyć jako swego rodzaju pomost pomiędzy pierwszym i drugim sezonem serialu. Na kolejny sezon musimy niestety poczekać - powodem są problemy w kwestiach zdrowotnych różnych aktorów.

