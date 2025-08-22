ENDORFY Celeris 1800 aż 100 zł taniej. Mechaniczna klawiatura w świetnej cenie

Sprzęt

Porządna klawiatura mechaniczna to nie tylko czysta przyjemność z grania, ale także z wprowadzania tekstu. I chociaż sam sobie nie mogę na to pozwolić przez wzgląd na małe mieszkanie, 11-miesięczne dziecko i cienkie ściany, tak szczerze zazdroszczę tym, którzy mają je na stanowiskach do pracy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
15:21
I to mimo faktu, że uważam swojego MacBooka za laptopa z jedną z lepszych klawiatur, z jakimi miałem do czynienia, a przeszedłem przez długą kolejkę ThinkPadów. Zajmijmy się jednak ENDORFY Celeris, którą możecie kupić za jedyne 319 zł.

Klawiatura ta swoje działanie opiera na własnościowych przełącznikach ENDORFY Yellow by Gateron. Oferuje ona podświetlenie RGB, oraz aż trzy sposoby łączności: przewodowy, dzięki Bluetooth, oraz z wykorzystaniem adaptera 2,4 GHz. Dużym plusem dla wielu osób może być fakt, że oferuje ona pełny rozmiar, oraz blok numeryczny. A wszystko to za jedyne 319 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

