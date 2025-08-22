ENDORFY Celeris 1800 aż 100 zł taniej. Mechaniczna klawiatura w świetnej cenie

I to mimo faktu, że uważam swojego MacBooka za laptopa z jedną z lepszych klawiatur, z jakimi miałem do czynienia, a przeszedłem przez długą kolejkę ThinkPadów. Zajmijmy się jednak ENDORFY Celeris, którą możecie kupić za jedyne 319 zł.

ENDORFY Celeris

Klawiatura ta swoje działanie opiera na własnościowych przełącznikach ENDORFY Yellow by Gateron. Oferuje ona podświetlenie RGB, oraz aż trzy sposoby łączności: przewodowy, dzięki Bluetooth, oraz z wykorzystaniem adaptera 2,4 GHz. Dużym plusem dla wielu osób może być fakt, że oferuje ona pełny rozmiar, oraz blok numeryczny. A wszystko to za jedyne 319 zł.