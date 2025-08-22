Na pewno masz chociaż jeden w szufladzie. Za 35 zł dasz mu drugie życie
Dyski 2,5-cala przez lata były podstawowym nośnikiem danych. Oczywiście mam tu na myśli czasy, kiedy SSD wyparły HDD z naszych PC-tów i laptopów, ponieważ wcześniej dominującym formatem w tych pierwszych było 3,5-cala.
Czasy na szczęście się zmieniają, PC-ty i laptopy odchodzą, ale dyski zwykle zostają. I naprawdę szkoda byłoby się ich pozbyć, ponieważ może i nie grzeszą one szybkością, to wciąż oferują wiele cennego miejsca na dane. Co ma znaczenie zwłaszcza teraz, w czasach kiedy zwykłe zdjęcie może mieć kilkadziesiąt megabajtów, a nawet krótkie filmy liczone są w gigabajtach.
Obudowa dysku od x-kom
Tu do gry wchodzi x-kom, który zrobił właśnie promocję na obudowę dysku w formacie 2,5-cala, którą można kupić za 34,99 zł. I owszem: w tej kwocie są dostępne modele nawet w marketach, takich jak Auchan. Mówimy jednak o urządzeniu wykonanym z solidnego kawałka aluminium, które oferuje port USB-C, a nie, jak ma to miejsce zwykle w tym budżecie microUSB 3.0. Dodatkowo obudowa ta wspiera transfery do 5 Gbps, co znacznie przekracza możliwości wielu dysków na rynku. Nie będzie więc wąskim gardłem. A wszystko to za jedyne 34,99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.