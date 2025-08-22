Na pewno masz chociaż jeden w szufladzie. Za 35 zł dasz mu drugie życie

Czasy na szczęście się zmieniają, PC-ty i laptopy odchodzą, ale dyski zwykle zostają. I naprawdę szkoda byłoby się ich pozbyć, ponieważ może i nie grzeszą one szybkością, to wciąż oferują wiele cennego miejsca na dane . Co ma znaczenie zwłaszcza teraz, w czasach kiedy zwykłe zdjęcie może mieć kilkadziesiąt megabajtów, a nawet krótkie filmy liczone są w gigabajtach .

Obudowa dysku od x-kom

Tu do gry wchodzi x-kom, który zrobił właśnie promocję na obudowę dysku w formacie 2,5-cala, którą można kupić za 34,99 zł. I owszem: w tej kwocie są dostępne modele nawet w marketach, takich jak Auchan. Mówimy jednak o urządzeniu wykonanym z solidnego kawałka aluminium, które oferuje port USB-C, a nie, jak ma to miejsce zwykle w tym budżecie microUSB 3.0. Dodatkowo obudowa ta wspiera transfery do 5 Gbps, co znacznie przekracza możliwości wielu dysków na rynku. Nie będzie więc wąskim gardłem. A wszystko to za jedyne 34,99 zł.