Netflix: Jaki film na weekend? 23-24 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Zdecydowanie największa premiera mijającego tygodnia jest pierwszy odcinek znanego serialu Riverdale. To już piąty sezon rozwiązywania tajemnic tytułowego miasteczka i jednocześnie radzenia sobie z typowymi młodzieżowymi problemami związanymi ze szkołą, miłością i przyjaźnią. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości seriali na Netfliksie, tutaj każdy odcinek będzie pojawiać się co tydzień. Nie dostaniemy niestety od razu całego sezonu dla nas. Pierwszy odcinek najnowszego sezonu pojawił się w czwartek.

W piątek z kolei pojawił się krótki sześcioodcinkowy serial Przeznaczenie: Saga Winx. Niektórzy pamiętają pewnie, że w 2004-2006 uczennice podstawówek szalały za serią francusko-amerykańską serią W.I.T.C.H. Podobną tematykę i konwencję miał bezpośredni konkurent serialu, czyli włoski Winx. Ten serial dalej jest wyświetlany i niedługo czeka się dziewiątej serii. Tym razem twórcy mają jednak dla swoich fanów serial typu live action. Prześledzimy losy młodej czarodziejki, która stanie do walki z potworami i przede wszystkim... spróbuje się nauczyć czarować.

Również w piątek oficjalnie zadebiutował koreański serial Busted. To program, w którym zobaczymy cechy zarówno kryminału, jak i reality TV. To propozycja dla wszystkich fanów koreańskich celebrytów, bowiem to oni postarają się rozwiązać składające się na większą całość zagadki.

Na szczęście Netflix to nie tylko seriale. Biały tygrys to indyjska książka opowiadająca o wyrwaniu się z biedy, przeżyciu w kraju drapieżnego biznesu, mafii i korupcji. Ale przede wszystkim o zostaniu człowiekiem. W filmie na Netfliksie zobaczymy właśnie historię sprytnego kierowcy bogatego rodu, który teraz sam wykuje swój los. Film pojawił się w serwisie w piątek.

Zobacz: Netflix: Jaki film na weekend? 16-17 stycznia 2021

Zobacz: Netflix: Jaki film na weekend? 8-10 stycznia 2021