Netflix: Jaki film na weekend? 16-17 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Imponujący sukces filmu Bajecznie bogaci Azjaci spowodował, że Netflix bardzo chętnie postanowił zaprezentować swoim widzom także inną produkcję o niesamowicie zamożnych Azjatach i Amerykanach azjatyckiego pochodzenia. Wczoraj zadebiutował program Imperium przepychu. To reality TV, gdzie widzowie będą śledzili jak bohaterowie pławią się w luksusie, organizują imprezy i przeżywają swoje cięższe chwile.

O ile w kontekście filmów animowanych zwykle piszemy o tych powstałych w konwencji anime, to dość oryginalny styl Matta Groeninga też ma swoich fanów. Rozczarowani to kolejna jego produkcja po Simpsonach i Futuramie. Wczoraj w serwisie pojawił się trzeci sezon tego serialu. Księżniczka musi stać się bardzo, ale to bardzo zaradna - chętnych do tronu bowiem przybywa z każdym dniem.

O ile zwykle pisząc o premierze filmu lub serialu latynoamerykańskiego mowa jest o czymś hiszpańskojęzycznym, tak teraz chodzi o język portugalski. Film Dwóch ojców to bowiem produkcja pochodząca z tego kraju. Fani Netfliksa powinni kojarzyć już jeden znany brazylijski tytuł - to serial 3%. W filmie, który pojawił się wczoraj zobaczymy nastolatkę, którą matka wychowuje w hipisowskiej komunie. Dziewczynie wreszcie udaje się stamtąd wydostać i rusza w poszukiwania swojego ojca. Spotyka jednak... ich dwóch. I nie wiadomo, który jest prawdziwy.

Carmen Sandiego jest bohaterką wielu gier, w których szukając złodziejki jednocześnie można uczyć się geografii. W serialu animowanym Netfliksa mamy do czynienia z nieco inną Carmen - tutaj działa ona przeciwko organizacji V.I.LE. Dziewczyna i jej przyjaciele razem będą toczyć walkę ze swoimi rywalami od Egiptu po Himalaje. To już czwarty sezon. Zadebiutował on wczoraj.

Zobacz: Netflix: Jaki film na weekend? 8-10 stycznia 2021

Zobacz: Jakie anime oglądać zimą? - styczeń 2021