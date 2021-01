Netflix: Jaki film na weekend? 8-10 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Wczoraj oficjalnie pojawił się film Cząstki kobiety. To przejmująca opowieść o parze, która spodziewa się dziecka, jednak poród kończy się dramatycznie. W jednej chwili załamuje się relacja rodzinna i zaczyna się szukanie winnych. Kobieta (w tej roli Vanessa Kirby - księżniczka Małgorzata z The Crown) odcina się od wszystkich i próbuje poradzić sobie z bólem.

We wrześniu w serwisie Netflix zadebiutował dość oryginalny tytuł - Kroniki Idhunu. Rzadko kiedy widzimy anime, które nie tylko nie pochodzi z Japonii, ale nawet z Azji. Tymczasem tutaj mamy do czynienia ze stuprocentowo europejską produkcją. To ekranizacja popularnej w Hiszpanii serii literackiej. Już dzisiaj z kolei na platformie oficjalnie pojawi się druga część przygód Jacka i Victorii. Nie zabraknie też przeciwnika głównego bohatera - Kirtasha.

Historia ma wielu fanów - opowieści o wojnach, ambitnych przywódcach, przemianach i skutkach rozmaitych wydarzeń nie tylko uczą, ale i fascynują. Ale historia to też te bardziej przyziemne rzeczy. Myśleliście kiedyś o historii... przekleństw? Historia wulgaryzmów nie bawi się w żadne eufemizmy i przedstawia genezę brzydkich słów oraz ich wpływ na rzeczywistość.

Więzienia w różnych krajach bardzo, ale to bardzo się różnią. Z jednej strony mamy kraje takie jak Norwegia, które stawiają na resocjalizację, z drugiej strony w Hondurasie czy Salwadorze w jednej klatce potrafi siedzieć kilkunastu stłoczonych więźniów. Raphael Rowe odsiadywał kiedyś wyrok za nieswoje przestępstwo. Teraz pozwoli się on zamknąć w więzieniach RPA, Grenlandii i Filipin To wszystko w piątym sezonie programu Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata, który pojawił się właśnie dzisiaj.

