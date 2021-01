Netflix: Gambit królowej i 365 dni najpopularniejsze w 2020

Nadszedł czas podsumowań 2020. Jakie produkcje okazały się być najpopularniejsze na Netfliksie? Okazuje się, że jedna z nich to polski film 365 dni. W kategorii seriali wygrał Gambit królowej.

Netflix ma już stałe miejsce na łamach TELEPOLIS.PL. Co tydzień można tu przeczytać propozycje na weekend, co miesiąc pojawia się spis nowości, nie omieszkamy też zaprezentować najlepszych filmów i seriali z każdego możliwego gatunku. Jak jednak przedstawiają się najpopularniejsze filmy i seriale na platformie? FlixPatrol prowadzi właśnie taki ranking. Filmy i seriale zdobywają tam punkty w zależności od miejsc w gronie najpopularniejszych w każdym kraju i okresu utrzymywania tego miejsca. Widzimy dzięki temu stopień popularności poszczególnych produkcji. Kto wygrał w tym roku? Najpopularniejszym filmem jest polski 365 dni, który jet ekranizacją powieści Blanki Lipińskiej. W kategorii seriali zwyciężył Gambit królowej. Serial o genialnej szachistce uzależnionej od narkotyków wygrał też walkę z filmem 365 dni. Przewaga serialu może wydawać się niewielka, jednak trzeba pamiętać o jednej rzeczy: Polski film pojawił się na początku roku, miał zatem dużo czasu na zdobywanie punktów w rankingu. Gambit królowej zadebiutował na sam koniec, przez co jego sukces jest tym bardziej imponujący.

W kategorii filmów 365 dni to jedyny film, który nie jest produkcją własną Netfliksa. Drugie miejsce zdobyła Enola Holmes, natomiast trzecie druga część filmu Kronika świąteczna. Tuż za podium uplasowały się Randki od święta. W Polsce najpopularniejszym filmem był oczywiście rodzimy 365 dni.

W przypadku seriali srebrny medal zdobyła Emily w Paryżu, natomiast brązowy - Lucyfer. Tuż za podium widzimy The Umbrella Academy. W naszym kraju wygrał z kolei dość nieoczekiwanie bajkowy Psi patrol.

Źródło tekstu: flixpatrol, wł