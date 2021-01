Netflix: Jaki film na weekend? 2-3 stycznia 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Dania nie leży co prawda na półwyspie skandynawskim, ale kulturowo zdecydowanie jest częścią Skandynawii. Nie dziwi zatem, że i na półwyspie jutlandzkim powstają bardzo ciekawe kryminały. Jeden z nich to Równonoc. Serial pojawił się na Netfliksie w środę. Powstał on na podstawie słuchowiska z lat osiemdziesiątych o dokładnie takim tytule. Będziemy trzymać kciuki za Astrid, która próbuje rozwikłać zagadkę sprzed 21 lat. Wtedy to doznała traumy, kiedy zniknęła jej starsza siostra i cała jej klasa. Niedawno natomiast skontaktował się z nią jeden z ocalałych, ale wkrótce umiera w tajemniczych okolicznościach. Astrid postanawia rozwiązać zagadkę.

Kolejnym serialem, który w mijającym tygodniu zadebiutował na Netfliksie jest Chilling Adventures of Sabrina: Część 4. Ta wersja przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy ma swoją grupę fanów. Teraz mogą oni przez osiem odcinków śledzić walkę Sabatu z Pradawnymi Koszmarami oraz Otchłanią. Jednocześnie Nick spróbuje zawalczyć o serce głównej bohaterki.

Czas też na propozycję z Polski. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją to film, który ujrzał światło dzienne 28 grudnia. Reżyserem jest Jan Belcl, natomiast rolę główną zagrała Julia Wieniawa-Narkiewicz. Film opowiada o imprezie sylwestrowej, która jednak kończy się wielkim dramatem. Przy okazji na jaw wychodzą wszystkie możliwe tajemnice. To propozycja dla fanów czarnej komedii.

Dzisiaj z kolei oficjalnie pojawił się film Norweski speed 3. Zobaczymy tam Roya, którego plany ślubne legły właśnie w gruzach. Żeby odzyskać swoją narzeczoną wybiera się na tor Nürburgring. Tylko biorąc udział w tamtejszym wyścigu i stając naprzeciwko naprawdę ciężkich rywali może on wszystko odkręcić. Film jak zresztą mówi polska nazwa - jest z Norwegii.

