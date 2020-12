Najlepsze filmy świąteczne na Netflix - grudzień 2020

Nadeszła wreszcie wigilia i święta Bożego Narodzenia. Zasiądziemy dzisiaj do wieczerzy, obdarujemy się prezentami i zaczniemy dłuższy weekend. Czy to nie doskonała okazja do obejrzenia ciepłych świątecznych filmów? Większość z nich to komedie lub romanse - tak, żebyśmy w święta mogli czuć się jak najlepiej. Portal TELEPOLIS.PL prezentuje najlepsze świąteczne filmy dostępne w serwisie Netflix.

Kronika świąteczna to film, który otwiera nasze najnowsze zestawienie. Film pojawił się w serwisie dwa lata temu i doczekał się już swojej kontynuacji. Nie ma się co dziwić jego popularności - łączy on ciepło i familijny klimat z humorem, który przypadnie do gustu wszystkim grupom wiekowym. Prześledzimy tam historię brata i siostry, którzy przypadkowo niszczą sanie Świętego Mikołaja. Mogą doprowadzić do tego, że tradycja otrzymywania prezentów dobiegnie końca właśnie przez nich. Razem z Mikołajem i elfami muszą zatem ratować święta. Przy okazji przekonają się, że brodaty mieszkaniec Laponii bywa naprawdę kąśliwy. W rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak Kurt Russel, Derby Camp i Judah Lewis.

W ile ról może się wcielić jeden aktor? W filmie Ekspres polarny Tom Hanks użyczył głosu aż sześciu różnym postaciom. To animacja, która kosztowała aż 165 milionów dolarów i w 2004 była jednym z najgłośniejszych nowych filmów. Produkcja opowiada o chłopcu, który nie wierzy już w magię świąt. Wsiada on razem z innymi do pociągu jadącego na biegun północny, gdzie na samym końcu ma czekać Święty Mikołaj. Po drodze nasz bohater odzyska umiejętność cieszenia się świętami. Nie obędzie się oczywiście bez ekscytujących przygód.

Tylko Walentynki są lepszą okazją do filmów romantycznych niż święta Bożego Narodzenia. Mało która para jest w stanie oprzeć się wizji romantycznej randki w święta i pocałunku pod jemiołą. No dobrze, zwyczaj jemioły to akurat zależy od kraju. Żeby jeszcze zwiększyć dawkę romantyzmu dodajmy, że w filmie Kalifornijskie święta dwie główne role ma świeże małżeństwo. Josh Swickard i Lauren Swickard nie musieli zatem udawać miłości na ekranie. Film opowiada o bogatym czarusiu, przed którym stoi wizja utraty wygodnego życia. Za wszelką cenę stara się zatem przekonać ranczerkę z Kalifornii do sprzedaży jej rodzinnej ziemi.

A może coś dla tych, którzy nie chcą przeznaczać wieczora na film, a wolą obejrzeć coś zabawnego i klimatycznego w przerwie pomiędzy wieczerzą i otwieraniem prezentów. Nie każdy chce też oglądać kolejne filmy familijne lub romanse. W takiej sytuacji najlepiej sięgnąć po świąteczny odcinek specjalny Aggretsuko: wesołych świąt i metalowego nowego roku. Retsuko wyżywa się dzęki deathmetalowemu karaoke, to oni pozwala jej pozbyć się stresu nagromadzonego w pracy i (śladowym) życiu osobistym. Tym razem nasza bohaterka desperacko szykuje się do Wigilii. Przy okazji traci kontrolę nad mediami społecznościowymi. To zaledwie jeden odcinek trwający 22 minuty - każdy znajdzie czas!