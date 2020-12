Najlepsze seriale świąteczne na Netflix - grudzień 2020

Wczoraj w ramach prezentu na święta Bożego Narodzenia portal TELEPOLIS.PL pokazał swoje zestawienie filmów świątecznych. Wczoraj była Wigilia, dzisiaj Pierwsze Święto. A to oznacza, że święta dalej trwają. A potem jeszcze weekend... Co robić w tym czasie? Dzisiaj pokażemy zestawienie polecanych seriali. Będzie mniej cukru i słodyczy niż wczoraj, ale równie dużo świetnych pozycji do obejrzenia.

Mamy zimę, więc nasze zestawienie rozpoczniemy od serialu rodem z mroźnej Skandynawii. Jest nim Facet na święta. Taki tytuł sugeruje kolejną słodko-głupawą komedię romantyczną, jakich wiele. Są one tak podobne do siebie, że w zasadzie mógłby je pisać jakiś bot, który tylko zmieniałby imiona. Facet na święta to pod tym względem niesamowicie odświeżająca pozycja. Główna bohaterka jest sarkastyczna, a cała atmosfera pozwala poczuć klimat nieco ponurej północy Europy. Johanne ma dosyć uszczypliwych uwag całego otoczenia i postanawia sobie kogoś znaleźć./ Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dziewczyna sama się o tym przekona. A raczej potwierdzi swoje przypuszczenia. Serial ma dwa sezony po sześć odcinków.

Następny serial wbrew swojemu tytułowi nie jest poradnikiem. Pozycja Jak zepsuć święta: Wesele opowiada o córce marnotrawnej Tumi, która wraca do domu specjalnie na święta. Od razu udaje jej się wywołać małą aferę i zniszczyć wszelkie plany weselne swojej siostry. Czy uda jej się to wszystko naprawić? Jej poczynania będziemy obserwować przez trzy odcinki, także jest to serial na jeden wieczór. Nasza bohaterka nie ma zbyt dobrego kontaktu z rodziną, ilu z nas zagryza zęby widząc niektóre kuzynki lub ciotki? Zobaczymy jak powstają świąteczne afery.... i jak je rozwiązać. Albo przynajmniej naprawić. Przy okazji wczujemy się w klimat Republiki Południowej Afryki. Rzadko kiedy mamy okazję oglądać produkcje z tego rejonu świata.

Lubicie słodycze? Cóż, większość osób lubi. Nawet jeśli wiedzą oni, że powinni powstrzymać się od słodkich przekąsek, to są one niesamowitą pokusą. Święta to właśnie ten okres, w którym jemy ile chcemy, a już kilka dni później hucznie obwieszczamy nowy rok - nowy/nowa ja. Nie ma zatem lepszego momentu, by zobaczyć turniej Słodkie szaleństwo: supersłodkie. Zobaczymy tam kilka drużyn, które ścigają się z czasem, by stworzyć coraz bardziej skomplikowane słodkie przekąski. Dla największych łasuchów są dostępne też dwa inne sezony produkcji. Tam odkryjemy specjalne świąteczne odcinki z jeszcze lepszymi deserami.

W zestawieniu znajdzie się też pozycja specjalnie dla dzieci. To Dzieciaki straszaki. Wszyscy wiemy jak ciężko jest sprostać oczekiwaniom rodziców. Podobny problem mają dzieci, które są potomkami najsłynniejszych potworów na świecie. Teraz nasi bohaterowie ruszają do przedszkola, gdzie czeka ich mnóstwo przygód. Serial ma trzy sezony, a w ich trakcie nie brakuje akcentów świątecznych. Nasi najmniejsi bohaterowie Mrocznego Lasu pomagają szukać zaginionego renifera i ratują święta. Mikołaj będzie z pewnością zachwycony.