Jakie anime oglądać zimą? - styczeń 2021

Nadszedł styczeń, a to oznacza, że przyszedł czas na kwartalny przegląd anime startujących w nowym sezonie. Co ciekawego przyszykował dla nas sezon zimowy? Większość serii startuje właśnie teraz, także z tym poradnikiem z pewnością nikt się nie zgubi. A jest co oglądać - kontynuacje Re:Zero, Attack on Titan, Yakusoku no Neverland, Dr. Stone...

A co jakby czasy prehistoryczne były teraz? Pierwszym tytułem w najnowszym zestawieniu jest Dr. Stone: Stone Wars. To kontynuacja zeszłorocznego anime i jednocześnie adaptacja mangi o takim samym tytule. Opowiada ona o świecie, w którym skamieniała cala ludzkość. Dopiero po wielu latach niektórzy ludzie ożyli. Wtedy też zaczęły się niesnaski pomiędzy przedstawicielami budzącej się do życia ludzkości - niektórzy chcieli uratować wszystkich, inni woleli przeprowadzić reset cywilizacji. W drugim sezonie zobaczymy starcie właśnie pomiędzy tymi grupami. Na czele jednych stanie Senkuu, natomiast drugich - Tsukasa.

Anime wystartuje 14 stycznia, a odpowiedzialnym za nie studiem jest TMS Entertainment. Możemy je znać z takich pozycji jak ReLife, Kanojo Okarishimasu i D.Gray-Man. Jako Senkuu wystąpi Yuusuke Kobayashi (Natsuki Subaru z Re:Zero, Su-Won z Akatsuki no Yona i Arslan z Arslan Senki). W roli Tsukasy usłyszymy Yuuichiego Nakamurę (Tomoya z serii Clannad, Gray z Fairy Tail i Gai z Guilty Crown). Jako Taiju wystąpi Makoto Furukawa (Saitama z One Punch Man, Sherlock Holmes z Yuukoku no Moriarty i Banri z Golden Time).

Naszą okładkową propozycją jest tytuł, który spodoba się fanom romansów i komedii. 5-toubun no Hanayome ∬to druga część opowieści o Fuutarou i pięciu siostrach Nakano. Nasz główny bohater jest co prawda prymusem, ale nie ma znajomych, a jego rodzina tonie w długach. Okazją życia wydaje się być oferta korepetytora dla dziewczyny z bogatej rodziny. Stawka jest pięciokrotnie wyższa od rynkowej! Okazuje się jednak, że tą dziewczyną jest Itsuki, z którą nasz uczeń nie jest w najlepszych stosunkach. Jakby tego było mało, ma ona cztery równie leniwe siostry. I teraz nauczaj człowieku je wszystkie... Sytuacja komplikuje się, kiedy w serca dziewczyn wkrada się uczucie do ich szkolnego kolegi. Trzymaj się Fuutarou...

Za anime odpowiedzialne jest studio Bibury Animation Studios (np. Azurlane). Pierwszy odcinek miał miejsce ósmego stycznia. Jako Fuutarou wystąpi Yoshitsugu Matsuoka (Bell Cranel z DanMachi, Sora z No Game No Live i Kazuto Kirigaya ze Sword Art Online). Inori Minae wcieli się w Itsuki Nakano. Po raz kolejny będzie zatem grać w parze z Yoshitsugu... Jej poprzednie role to bowiem Hestia z DanMachi, Tapris z Gabriel DropOut i Rem z Re:Zero). Jako Miku Nakano usłyszymy Miku Itou (Kokoro z Princess Connect i Kokoro z BanG Dream)

W tym sezonie pojawi się też drugi sezon Yakusoku no Neverland. Pierwsza seria była ekranizacją pierwszych czterech tomów mangi o tej samej nazwie. To dalszy ciąg losów przyjaciół z sierocińca, który odkryli przerażającą prawdę dotyczącą losu innych dzieci, które doczekały adopcji. Okazuje się jednak, że to dopiero pierwsza część ich kłopotów. Manga ma już dwadzieścia tomów, także możemy się spodziewać także trzeciej części. O ile druga będzie równie popularna jak pierwsza.

Anime również zadebiutowało 8 stycznia. Odpowiada za nie studio CloverWorks, które możemy znać z Darling in the Franxx, Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai, Fate/Grand Order: Babylonia i Fairy Tail. Jako Ray wystąpi Mariya Ise (Ayumi z Hatsukoi Limited, Eureka z Pokemon i Regu z Made in Abyss). W Emmę wcieli się Sumire Morohoshi (Hinami z Tokyo Ghoul, Leila z Code Geass i Misaki z Kaichou wa Maid-sama)

Na liście znalazło się też miejsce dla jednego filmu. To Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. Filmy z serii Evangelion Rebuild to nowe podejście do świata, który pojawił się wiele lat temu w serii Neon Genesis Evangelion. Tutaj większy nacisk pojawił się jednak nie na rozważania emocjonalne, a na akcję. Pojawiła się też nowa bohaterka - Mari. To z kolei czwarty i ostatni film z serii.

Premiera kinowa będzie miała miejsce 23 stycznia. Za produkcję filmu odpowiada studio Khara (Darling in the FranXX). Shinjiemu głosu użyczyła Megumi Ogata (Makoto Naegi z Danganronpy i Haruka z Czarodziejki z księżyca), Asuka to Yuko Miyamura (Mazuha z Detective Conan), natomiast jako Mari wystąpi Maaya Sakamoto (Shinobu Oshino z serii Monogatari, Shiki z Kara no Kyoukai, Ciel z Kuroshitsuji).