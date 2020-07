Jakie anime oglądać latem? - lipiec 2020

Kilka miesięcy temu na łamach TELEPOLIS.PL pojawił się przewodnik po polecanych seriach anime, które miały pojawić się w sezonie wiosennym. Wraz z lipcem jednak zaczyna się sezon letni. Postaramy się zatem odpowiedzieć na pytanie o to jakie anime obejrzeć z nowości.

Już ósmego lipca zadebiutuje drugi sezon anime Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu, znanego krócej zwyczajnie jako Re:Zero. Pierwszy sezon pokazał nam historię Subaru, który ku swojemu zaskoczeniu przeniósł się do świata fantasy, gdzie już po chwili został zaatakowany, a jego jedyną bronią była siatka z zakupami i telefon. Już na samym początku zdążył też umrzeć. Niestety, choć początek może brzmieć jak przerysowana komedia, to pierwszy sezon obfitował w cierpienie głównego bohatera. Teraz ma być go jeszcze więcej. Znowu w walce jednak towarzyszyć będą mu ukochana Emilia i wierna pokojówka Rem.

Latem pojawią się tez tytuły, które miały pierwotnie miały zadebiutować już wiosną. Premiera została jednak przesunięta z powodu wiadomych wydarzeń na świecie (i samej Japonii). Jednym z takich anime jest Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Kan. To nic innego jak wyczekiwany od dawna trzeci sezon Oregairu. Wreszcie po pięciu latach od drugiego sezonu poznamy zakończenie animowanej wersji perypetii sarkastycznego Hachimana, chłodnej z zewnątrz, ale uczuciowej w środku Yukino, na pierwszy rzut oka tylko wesołej Yui oraz najszczerszej ze sobą młodszej Irohy. Wobec której z nich szybciej zabije serce głównego bohatera? Pierwszy odcinek pojawi się 10 lipca.

Mało romansów? W takim wypadku wypada polecić anime Kanojo, Okarishimasu. To opowieść o studencie imieniem Kazuya, którego właśnie rzuciła dziewczyna. Zrezygnowany postanawia skorzystać z mobilnej aplikacji pozwalającej na wynajęcie dziewczyny. Chizuru wydaje się być kochana i urocza, ale chłopak spostrzega, że ma ona dziwnie niskie oceny. Dochodzi on zatem do wniosku, że dziewczyna tylko bawi się płcią przeciwną i daje jej negatywną ocenę. Wściekła Chizuru objawia mu swój prawdziwy charakter. I tu wszystko by się skończyło, gdyby... babcia Kazuyi nie trafiła do szpitala. Ten postanawia przedstawić jej Chizuru jako swoją dziewczynę - babcia wreszcie jest szczęśliwa. Czy udawany związek Chizuru i Kazuyi zmieni się w prawdziwy? Ich historię można śledzić od 11 lipca.

Czwarta pozycja w zestawieniu polecanych anime powinna była zadebiutować już wiosną. Chodzi tutaj o Sword Art Online, którego ostatnia seria Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (drugi sezon) będzie miała pierwszy odcinek 12 lipca. Kiedy 9 lat temu poznawaliśmy przygody Kirito, Asuny czy Suguhy, którzy trafili do świata MMORPG, nie przypuszczaliśmy, ze anime będzie aż tak popularne. Czas na wielki finał.

A może są tutaj fani Dragon Balla? Mamy anime, które spodoba się wszystkim fanom sztuk walki. W produkcji The God of Highschool zobaczymy turniej, który ma wyłonić najlepszego wojownika spośród wszystkich liceów w całej Korei Południowej. Do bitwy staje też nasz główny bohater - Mo-Ri Jin. Emisja rozpocznie się szóstego lipca.

Na platformie Netflix można obejrzeć ciepłe i dobrze przyjęte anime Teasing Master Takagi-san, które pokazuje zbliżających się do siebie gimnazjalistów. Tytułowa Takagi ciągle się droczy ze swoim wybrankiem i zawsze jest w stanie go przechytrzyć. W anime Uzaki-chan wa Asobitai! widzimy dość podobną relację. Tutaj jednak bohaterowie są już na studiach, a tytułowa Uzaki uwielbia drażnić naszego bohatera, który jest (nie z własnej winy - ludzie myślą, że jest groźny) odludkiem. Ich specyficzna relacja jednak też powoli posuwa się do przodu. Pierwszy odcinek pojawił się piątego lipca.

Ósmego lipca rozpocznie się też oficjalna emisja anime Deca-Dence. To postapokaliptyczna opowieść dziejąca się w świecie, w którym 90% ludzkości zginęło w walce z istotami zwanymi Gadoll. Ludzie, którym udało się przeżyć mieszkają teraz w wielkiej mechanicznej fortecy o nazwie Deca-Dence. Mieszkańcy dzielą się na tych, którzy umieją walczyć oraz tych, którzy nie. Zobaczymy opowieść o relacji pełnej wiary dziewczyny z drugiej grupy i pozbawionego złudzeń mężczyzny z pierwszej. A wszystko w atmosferze stałej ciężkiej walki o przetrwanie ludzkości.

