Jakie anime obejrzeć wiosną? Przeglądamy nowości

Co tydzień proponujemy jakie filmy i seriale zobaczyć z oferty Netfliksa i HBO. Tym razem prezentujemy inną, dość wyjątkową listę. Już w kwietniu zaczyna się bowiem wiosenny sezon anime. Co obejrzeć?

Pierwszym wybranym tytułem jest Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Kan. To nic innego jak wyczekiwany od dawna trzeci sezon Oregairu. Wreszcie po pięciu latach od drugiego sezonu poznamy zakończenie animowanej wersji perypetii sarkastycznego Hachimana, chłodnej z zewnątrz, ale uczuciowej w środku Yukino, na pierwszy rzut oka tylko wesołej Yui oraz najszczerszej ze sobą młodszej Irohy. Wobec której z nich szybciej zabije serce głównego bohatera? .

Co jest najważniejsze w miłości? Najważniejsze jest to by nie wyznawać miłości, ale być tym, któremu się ją wyznaje. Do takiego wniosku w pierwszym sezonie anime doszli Miyuki oraz Kaguya. Mimo łączącego ich uczucia, żadne nie chce być pierwszym, które to przyzna. Bo miłość to wojna. Szyki obu wojownikom ponownie postara się pokrzyżować ich przyjaciółka Chika Fujiwara. Mamy nadzieję, że znowu twórcy anime dadzą jej jakiś ładny taniec w openingu lub endingu... Pierwszy odcinek Kaguya-sama wa Kokurasetai?: Tensai-tachi no Renai Zunousen pojawi się 11 kwietnia.

Kolejna nasza propozycja to film Evangelion 3.0+1.0. To ukoronowanie serii Evangelion Rebuild. Po raz kolejny prześledzimy losy Shinjiego oraz Asuki znanych też z klasycznego Evangeliona. Nie można jednak zapomnieć o Mari, która pojawia się tylko w serii Rebuild. Na film trzeba jednak zaczekać, zadebiutuje on dopiero pod koniec czerwca, czyli na sam koniec sezonu.

Kolejny film godny uwagi to Violet Evergarden, czyli kontynuacja anime o tym samym tytule. Czy Violet, stworzona tylko do jednego celu, czyli zabijania wreszcie odnajdzie spokój i miłość? Mamy nadzieję, ze odpowiedź poznamy w filmie kinowym. Pojawi się on pod koniec kwietnia.

W nadchodzącym sezonie końca dobiegnie też inna saga. Chodzi tutaj o Sword Art Online, którego ostatnia seria Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (drugi sezon) będzie miała pierwszy odcinek 26 kwietnia. Kiedy 9 lat temu poznawaliśmy przygody Kirito, Asuny czy Suguhy, którzy trafili do świata MMORPG, nie przypuszczaliśmy, ze anime będzie aż tak popularne. Czas na wielki finał.

To naprawdę sezon finałów. Swojego zakończenia doczekają się też kulinarne pojedynki, czyli Shokugeki no Souma. Już 11 kwietnia wyemitowany zostanie pierwszy odcinek serii Shokugeki no Souma: Gou no Sara. Prześledzimy międzynarodowy turniej kulinarny. Niestety, nie udało się nam znaleźć zwiastuna tej konkretnej części, wiec proponujemy przeniesienie się do przeszłości i przypomnienie sobie piosenki początkowej z samego początku.

Fanom komedii polecamy Kakushigoto. Główny bohater to autor poczytnej mangi....dla dorosłych. Mężczyzna postawił sobie jednak za cel, by jego chodząca do podstawówki córeczka nigdy się nie dowiedziała o tym co jej tata naprawdę robi w pracy. Zapowiada się naprawdę ciepła komedia.

Nie zabraknie jednak i poważniejszych tematów. Arte to opowieść o tytułowej bohaterce, która urodziła się jako florencka arystokratka podczas Renesansu. Dziewczyna marzy by stać się artystą, jednak jej płeć staje jej na drodze - nikt nie traktuje jej poważnie. Czy Arte da radę przebić się wraz ze swoim talentem? Będziemy trzymać kciuki.

Godne polecenia będzie też Yesterday wo Utatte. Rikuo nie ma jakichkolwiek ambicji ani marzeń i decyduje się zatrudnić w zwykłym sklepie spożywczym. Jego nudne życie przerywa jednak Haru i jej oswojony...kruk. Dziewczyna powoli, ale konsekwentnie wywraca życie chłopaka do góry nogami.

Już piątego kwietnia zadebiutuje natomiast Gleipnir. W tym dość... specyficznym anime prześledzimy historię szarego licealisty, który odkrywa, że by ratować koleżankę z klasy do której wzdycha jest w stanie przekształcić się... w wielkiego uzbrojonego po zęby psa. A jego zęby są naprawdę spore.

Anime o sporcie nie musi być koniecznie o męskich drużynach. Co prawda Haikyuu o siatkarzach, Kuroko no Basket o koszykarzach i Free! o pływakach odniosły sukces, jednak kto powiedział, że nie może być anime o baseballistkach? Zafascynowane baseballem uczennice postarają się założyć klub i raz jeszcze spróbować zrealizować swoje marzenia. To wszystko w Tamayomi.

