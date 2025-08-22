Sprzęt
Soundcore: najlepsze słuchawki z mega zniżką. Jak brać, to teraz
Firma Anker wystartowała z nową promocją na produkty swoich marek, a szczególnie ciekawie przedstawiają się okazje na sprzęt audio Soundcore. W promocji można zgarnąć m.in. świetne słuchawki Space One i Space One Pro w fantastycznych cenach.
Soundcore to marka, która dała się już poznać z bardzo dobrego, a przy tym dobrze wycenionego sprzętu i akcesoriów audio. Głośniki czy słuchawki marki mają już wiernych fanów, a teraz jest okazja, by kupić najlepsze urządzenia Soundcore w dobrych cenach dzięki nowej promocji.
Na szczególną uwagę zasługują świetne okazje na wokółuszne słuchawki z ANC – Space Onu i Space One Pro. Z promocji będzie można skorzystać do 14 września w sklepach RTV Euro AGD, Amazon.pl i na stronie Soundcore.
Wybrane okazje dla Ciebie
- Soundcore Space One – idealna propozycja dla osób, które szukają spokoju i wyciszenia wśród szumu ulicy i biura. Dzięki technologii ANC są w stanie dwukrotnie ograniczyć hałas, zwłaszcza ten generowany przez ludzkie głosy. Promocja: 33% zniżki – 299 zł (cena regularna: 449 zł.
- Soundcore Space One Pro – to połączenie adaptacyjnej redukcji szumów (ANC), sześciu mikrofonów i aż 60 godzin działania na jednym ładowaniu (40h z ANC). Funkcja szybkiego ładowania (8h odtwarzania po 5 minutach) sprawia, że urządzenie sprawdzi się nawet przy nagłych planach. Promocja: 35% zniżki – 549 zł (cena regularna: 849 zł).
- Soundcore Liberty 5 – słuchawki idealne dla użytkowników poszukujących niezawodnego urządzenia do pracy, rozmów, rozrywki oraz podróży. Urządzenie zostało wyposażone w najbardziej zaawansowany system adaptacyjnej redukcji szumów (adaptive ANC) marki Soundcore, poprawiający jednocześnie jakość dźwięku. Promocja: 10% zniżki – 359 zł (cena regularna: 399 zł).
- Soundcore P40i – bezprzewodowe słuchawki douszne wyposażone w technologię adaptacyjnej redukcji szumów. Dzięki 12-godzinnemu czasowi pracy na jednym ładowaniu idealnie sprawdzą się w trakcie podróży. Promocja: 32% zniżki – 149 zł (cena regularna: 219 zł).
- Soundcore Boom 3i – najnowszy produkt marki soundcore to niezbędny gadżet dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Zaprojektowane z myślą o przygodach w terenie, urządzenie oferuje wodoodporność w klasie IP68, możliwość unoszenia się na wodzie, moc wyjściową 50W oraz technologię BassUp 2.0. Głośnik zapewnia do 16 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu i dynamiczne podświetlenie RGB. Boom 3i jest idealny na imprezy przy basenie, spływy kajakowe czy dni spędzane na plaży. Promocja: 10% zniżki – 449 zł (regularna cena: 499 zł).
- Soundcore Boom 2 Plus – głośnik bezprzewodowy, który świetnie sprawdzi się w trakcie aktywności na świeżym powietrzu. Dzięki klasie wodoodporności IPX7 oraz 20-godzinnemu czasowi pracy jest idealnym sprzętem do zabrania na plenerową imprezę czy pool party. Promocja: 25% zniżki – 599 zł (cena regularna: 799 zł).
- Soundcore Motion + – głośnik przeznaczony dla użytkowników ceniących sobie jakość dźwięku. Jest wyposażony w dwa 40 kHz głośniki wysokotonowe o ultrawysokiej częstotliwości, neodymowe głośniki niskotonowe i duże pasywne radiatory. Technologia Qualcomm aptX pozwala na zachowanie jakości dźwięku podczas przesyłania strumieniowego przez Bluetooth, a certyfikat Hi-Res Audio dodatkowo gwarantuje wysoką jakość brzmienia. Promocja: 27% zniżki – 239 zł (cena regularna: 329 zł).