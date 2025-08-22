Zapomnimy o okularach soczewkach i laserach. To istny przełom

Podejrzewam, że nie ja jeden jestem w takiej sytuacji. Na ulicy mijam wielu okularników. I wszyscy mierzymy się z tymi samymi problemami: pyłki, niedoczyszczone szkła, przypadkowe odciski palców, deszcz, czy kondensacja pary wodnej zimą… to tylko kilka z długiej listy problemów okularnika. Nowa metoda leczenia sprawi, że o nich zapomnimy.

Bezinwazyjna korekta wzroku

Laserowa korekta wzroku to zabieg chirurgiczny. Oczywiście, niezwykle precyzyjny, jednak wciąż polegający na przecinaniu oka promieniem lasera. Wywołuje więc osłabienie jego powierzchni i może prowadzić do komplikacji. Naukowcy znaleźli jednak sposób jak naprawić wzrok w sposób całkowicie bezinwazyjny i… zrobili to przypadkiem.

Michael Hill, profesor chemii na Occidental College odkrył, że dzięki przyłożeniu odpowiedniego napięcia do tkanki, która utrzymuje swój kształt, dzięki strukturze z kolagenu może ją zmiękczyć i formować wedle własnych upodobań, a po odjęciu napięcia ta odzyskuje poprzednie właściwości, ale z zachowaniem nowego kształtu.