Chińczycy szykują się do wielkiego przejęcia. Na celowniku Electronic Arts i wydawca GTA

Chińskie Tencent szykuje się do wielkiego przejęcia. Firma rozważa wielomiliardową pożyczkę, aby wykupić jednego z amerykańskich lub koreańskich twórców gier. Na celowniku są naprawdę duże marki.

Chińskie Tencent już teraz jest graczem, z którym trzeba się liczyć na rynku gamingowym. Firma ma udziały między innymi w Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite i Unreal Engine), Miniclip (znane gry mobilne), Leyou (Warframe oraz Telltale Games), a także Grinding Gear Games, czyli w firmie odpowiedzialnej za niezwykle popularne Path of Exile. Już samo to czyni z Tencent potężnego gracza, ale to najwyraźniej wciąż za mało. Z najnowszych raportów wynika, że Chińczycy rozważają wzięcie kilkumiliardowej pożyczki, aby przejąć dużego wydawcę gier.

Chińczycy kupią Electronic Arts lub Take Two?

Na celowniku Chińczyków znajduję się podobno firma amerykańska lub koreańska. Na liście potencjalnych marek do przejęcia są między innymi Zynga, Electronic Arts oraz Take Two Interactive. Szczególnie ciekawie prezentują się dwie ostatnie pozycje, bo to przecież jedni z największych wydawców gier na świecie. EA ma w swoim portfolio mnóstwo popularnych marek z FIFĄ, Simsami, Battlefieldem czy też UFC na czele. Z kolei Take Two ma w swoim portfolio między innymi GTA, Red Dead Redemption, NBA 2K, Civilization oraz Borderlands. Przejęcie któregokolwiek z nich byłoby ogromnym wydarzeniem. Tencent już teraz prowadzi rozmowy z bankami, które byłyby w stanie udzielić tak dużej pożyczki.

Na ten moment nie wiemy, kogo dokładnie planuje wykupić Tencent. Ostatecznie sprawa może się zakończyć przejęciem jednej z koreańskich marek, np. NetMarble (gry mobilne) lub Nexon (Dungeon Fighter). W tej pierwszej Chińczycy już teraz mają 17,6 procent udziałów, więc byłoby to po pierwsze dużo łatwiejsze, a po drugie dużo tańsze przedsięwzięcie.

Źródło tekstu: TMT Finance, Seeking Alpha