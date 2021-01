Plus wprowadził nowe abonamenty do Plusha. W lutym ważna zmiana w Plusie na kartę

13 stycznia 2021 roku Plus wprowadził nową ofertę abonamentową Plush. Zniknęła najtańsza taryfa, pozostałe są droższe, ale z większą liczbą gigabajtów. W lutym zmieni się jedna z usług w ofercie Plusa i Plusha na kartę.

Plush ABO - nowe taryfy

Od 13 stycznia tego roku w ofercie abonamentowej Plusha znajdziemy cztery plany taryfowe. Trzy z nich to klasyczne pakiety NO LIMIT, z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami do wszystkich sieci oraz krajowymi pakietami internetowymi internetowymi o wielkości od 15 do 50 GB. Ostatnia taryfa, internetowa, zawiera pakiet 40 GB oraz płatne połączenia głosowe i wiadomości. Szczegóły zebraliśmy w tabeli poniżej.

Zobacz: Plus wprowadza nowe plany taryfowe z dostępem do 5G

Zobacz: Plus: Galaxy S21 z dostępem do 5G w promocyjnej przedsprzedaży

Abonament* 30 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie 60 zł miesięcznie 30 zł miesięcznie Umowa na czas nieokreślony na 24 miesiące na 24 miesiące na czas nieokreślony Rozmowy do wszystkich sieci bez limitu 0,29 zł/min. SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci bez limitu 0,19 zł/min. Pakiet internetowy 15 GB

20 GB po 6 miesiącach

25 GB po 12 miesiącach 20 GB 50 GB 40 GB

60 GB po 6 miesiącach

80 GB po 12 miesiącach Pakiet internetowy w UE 3,5 GB 3,5 GB 7,01 GB - Dodatkowo w pakiecie Nie zużywają pakietu danych: Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp

Dodatkowe 10 GB/mies. na YouTube i TikTok - TIDAL w cenie abonamentu

Dostęp do 5G na stałe

*) Ceny uwzględniają rabat 10 zł za e-fakturę

Szczegóły w regulaminach:

Plus/Plush na kartę - zmiana w promocji 5. doładowanie gratis

Od 12 lutego 2021 roku zacznie obowiązywać zmieniona promocja 5. doładowanie gratis, która będzie się również inaczej nazywać. Osoby, które z niej korzystają, mogły otrzymać wiadomość SMS od Plusa o następującej treści (pisownia oryginalna):

Informujemy, ze od dnia 12.02.2021 w promocji 5. doladowanie gratis zostana wprowadzone zmiany. Ulegnie zmiana nazwy promocji na 4. doladowania i gratis oraz przyznawane bonusy. Od tego dnia doladowania beda zawieraly bonus w postaci pakietu kwotowego. Wysokosc bonusu nie zostanie obnizona. Pozdrawiamy, Plus.

Jak widać, promocja będzie wciąż dostępna, ale pod nazwą 4. doładowania i gratis. Zmieni się również bonus - zamiast bonusu kwotowego będą pakiety kwotowe, które będzie można przeznaczyć na krajowe rozmowy, SMS-y, MMS-y i transmisję danych. Osoby, które korzystają z pakietów, szczególnie z oferowanego za 30 zł na 30 dni pakietu z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz 15 GB Internetu, z nowego rozwiązania skorzystają niewiele lub wcale. Nowego bonusu nie będzie można wykorzystać na przykład do zakupu pakietu na kolejny miesiąc.

Zobacz: UPC Polska odświeża ofertę Internetu i telewizji z usługami komórkowymi dla nowych klientów

Zobacz: Orange #hello5G rusza w Trójmieście

O zmianach w ofercie Plusha i Plusa możecie podyskutować na naszym forum, w tych wątkach:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Plus, plusforum.pl