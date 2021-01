UPC Polska odświeża ofertę Internetu i telewizji z usługami komórkowymi dla nowych klientów

UPC Polska odświeżyło ofertę, w ramach której nowi klienci tego operatora mogą liczyć na jeszcze więcej rozrywki z nowym pakietem telewizyjnym oraz nielimitowanymi usługami komórkowymi i nowoczesnymi urządzeniami w atrakcyjnej cenie.

W ramach odświeżonej oferty dla nowych klientów UPC Polska, decydujących się na pakiet telewizji cyfrowej i Internetu światłowodowego, otrzymają oni możliwość uzupełnienia go o nielimitowane usługi komórkowe z pakietem danych nawet do 40 GB za 20 złotych. Promocje są dostępne zarówno w ofercie z krótkim, 12-miesięcznym okresem zobowiązania, jak i w elastycznej ofercie bez zobowiązań. Ofertę wyróżnia także szeroki wybór smartfonów, w której można znaleźć między innymi Samsunga Galaxy M11, wyposażonego w bezramkowy, 6,4-calowy wyświetlacz Infinity-O, potrójny aparat na tylnym panelu i pojemną baterią 5000 mAh w cenie 504 zł lub 14 złotych miesięcznie w 36 ratach, bez dodatkowych opłat na start.

Jeszcze więcej rozrywki z pakietem Max Premium

W nowej ofercie prawdziwa gratka czeka także na prawdziwych kinomanów i fanów seriali. Dostępny już dla nowych klientów pakiet Max Premium zapewnia bogaty wybór telewizyjnej rozrywki, zawierający wszystkie kanały dostępne w pakiecie Max, poszerzony o trzy nowe kanały: AMC, Bollywood i Novela TV, a także siedem dodatkowych kanałów filmowych, dostępnych dotychczas w ofercie operatora w ramach pakietów premium: Cinemax oraz Filmbox. Pakiet Max Premium, który już wkrótce udostępniony zostanie także w ofercie dla obecnych klientów, obejmuje w sumie 179 kanałów, w tym 139 w jakości HD (na dekoderze Horizon) i 181 kanałów, w tym 137 HD i 4 w jakości 4K (na dekoderze UPC TV 4K Box).

Usługi internetowe z Horizon GO

UPC Polska w nowej ofercie zadbało także o osoby, dla których kluczowe jest superszybkie i niezawodne połączenie z Internetem, a także dostęp do wybranych kanałów w ramach posiadanego pakietu telewizyjnego wszędzie tam, gdzie zechcą. Już teraz dostęp do platformy Horizon GO możliwy jest także z pakietem telewizyjnym Start.

Źródło tekstu: UPC Polska