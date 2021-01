Orange Światłowód ma nowy modem Funbox 6

Orange aktualizuje sprzęt dołączany do pomarańczowego światłowodu. Funbox 6 jest wyposażony w szybkie Wi-Fi 6, dzięki czemu ułatwia korzystanie z Internetu przez wiele urządzeń jednocześnie.

Dobra domowa sieć, która zapewnia wysokie prędkości w całym mieszkaniu jest teraz niezbędna. Wiele domów stało się szkołą i biurem, a ze wspólnego łącza korzysta często cała rodzina jednocześnie. Mamy na to odpowiedź. Cieszę się, że możemy już dziś proponować klientom nasz kolejny modem – Funbox 6, wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne i stworzony z myślą o środowisku. To pierwszy w Polsce, ale też w Grupie Orange, operatorski modem obsługujący standard Wi-Fi 6, umożliwiający osiąganie gigabitowych prędkości również bezprzewodowo Co to jest Funbox 6? Jest to modem nowej generacji z ultraszybkim Wi-Fi 6 (802.11 ax), które zapewnia płynniejsze działanie Wi-Fi, nawet gdy wiele urządzeń jest podłączonych do sieci. Przyda się to, gdy cała rodzina (czy nawet firma) potrzebuje dostępu do Internetu – praca lub nauka z domu, wideo konferencje i rozmowy ze znajomymi, filmy czy gry online. Teraz to wszystko będzie w nowej jakości.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Zobacz: Orange Funbox 6: wszystko, co trzeba wiedzieć o modemie do światłowodu

Zobacz: Orange Polska: w zasięgu pomarańczowego światłowodu znajduje się 5 milionów lokali mieszkalnych i użytkowych

Funbox 6 to modem nowej generacji z Wi-Fi 6 (802.11 ax), zapewniający płynniejsze działanie Wi-Fi, nawet gdy wiele urządzeń jest podłączonych do sieci w tym samym czasie. Przyda się to, gdy cała rodzina (czy nawet firma) potrzebuje dostępu do Internetu. Praca lub nauka z domu, wideo konferencje i rozmowy ze znajomymi, filmy czy gry online – teraz to wszystko będzie w nowej jakości, jak obiecuje pomarańczowy operator.

Czym wyróżnia się nowy modem?

Realnie nawet do 1 Gb/s po Wi-Fi na pojedynczym urządzeniu. Dzięki zaawansowanej technice modulacji sygnału 1024-QAM, szerokiego kanału do 160 MHz oraz obsłudze czterech strumieni przesyłu danych, Funbox 6 – we współpracy z urządzeniem klienta o tych samych parametrach i usługą Orange Światłowód do 1 Gb/s – może osiągnąć prędkość do 1 Gb/s po Wi-Fi.

Większa przepustowość i wydajność sieci domowej. Zastosowanie technologii OFDMA umożliwia jeszcze lepsze współdzielenie kanałów większej liczbie urządzeń i pozwala utrzymać wysoką szybkość transferu, mimo wielu podłączonych użytkowników.

Lepszy zasięg i Smart Wi-Fi. Precyzyjnie skonstruowane elementy, stojąca obudowa, siedem wewnętrznych anten oraz technologia transmisji kierunkowej tzw. beamforming zapewniają lepsze pokrycie lokalu sygnałem internetowym. A funkcja Smart Wi-Fi automatycznie dobiera najlepsze parametry Wi-Fi do możliwości urządzeń i sytuacji otoczenia.

Płynniejsza obsługa wielu urządzeń jednocześnie. Rozwiązanie MU-MIMO pozwala modemowi komunikować się z wieloma użytkownikami w tym samym czasie, bez zauważalnego spadku jakości łącza.

Dodatkowe funkcje i wyposażenie. Modem wyposażony jest w zintegrowany terminal optyczny do podłączenia światłowodu, 4 porty Ethernet o prędkości przesyłania danych do 1 Gb/s, które można wykorzystać do podłączenia telewizora, dekodera TV czy konsoli do gier. Jest także port USB do podpięcia pendrive’a, dysku zewnętrznego lub drukarki na USB. Modem służy też do obsługi telefonu domowego w technologii VoIP.

Produkt stworzony w trosce o środowisko. Funbox 6 jest nie tylko nowoczesny, ale i ekologiczny. Obudowa została wykonana w 100% z plastiku z recyklingu. Modem jest dostarczamy w kartonowym pudełku, bez zbędnych plastikowych elementów wewnątrz. Jego montaż jest szybki i prosty.

Rozwiązania wspierające. Funbox 6 współpracuje z bezpłatną aplikacją Mój Funbox na smartfony, która pozwala nie tylko zarządzać modemem, ale i siecią domową. Jest także kompatybilny ze wzmacniaczem Smart Wi-Fi Box, co rozwiąże problemy z zasięgiem w większych mieszkaniach lub domach. Można też przemieszczać się swobodnie między modemem a wzmacniaczem, bez konieczności ręcznego przełączania między punktami dostępu. Ma również funkcję AutoDiag – auto diagnostyka i naprawa.

Kto może skorzystać z modemu Funbox 6?

Funbox 6 dostępny jest w ofercie światłowodowej dla klientów zamawiających opcje prędkości do 600 Mb/s oraz do 1 Gb/s, podczas zawierania umowy w ramach nowej sprzedaży, przedłużania umowy lub migracji z niższych prędkości światłowodu. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Wi-Fi 6, potrzebny jest zarówno Funbox 6, jak i smartfon lub laptop współpracujący z tym standardem. Urządzenia obsługujące starsze standardy, przy współpracy z modemem, także powinny zauważyć poprawę jakości Wi-Fi, w ramach ich możliwości technicznych.

Funbox 6 dotarł do redakcji TELEPOLIS.PL i wkrótce podzielimy się naszymi wrażeniami z używania nowego modemu.

Zobacz: Spółki z Grupy Orange Polska współtworzą nowe e-usługi GUS-u

Zobacz: Światłowody Orange odgrywają kluczową rolę w łączności między USA i Europą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Orange