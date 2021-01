Światłowody Orange odgrywają kluczową rolę w łączności między USA i Europą

Dwa kable światłowodowe nowej generacji Orange, biegnące od wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki do Francji, stanowią kluczowy element połączenia Ameryki z Europą.

Orange wzmacnia swoją globalną łączność na najważniejszym szlaku podwodnym na świecie, dzięki dwóm podmorskim kablom nowej generacji, łączącym Francję ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Po rozłożeniu kabla Dunant, pomarańczowy operator ogłasza, że ​​jest teraz gotowy do obsługi klientów hurtowych i biznesowych, z 12 parami światłowodów o przepustowości ponad 30 Tb/s każda, co mnoży trzykrotnie przepustowość transatlantyckich kabli podwodnych poprzedniej generacji.

Orange zapowiada też podpisanie partnerstwa na kablu Amitie, który ma być gotowy do uruchomienia na początku 2022 roku. Po otrzymaniu zgody władz lokalnych w USA, kabel połączy Massachusetts (USA)z le Porge koło Bordeaux (Francja).

Dwa kable nowej generacji do obsługi zwiększonego ruchu

Ocean Atlantycki to jedna z najbardziej ruchliwych tras na świecie pod względem połączeń telekomunikacyjnych, a ponad 80% ruchu internetowego generowanego we Francji pochodzi z USA. Ruch między Ameryką Północną i Europą podwaja się średnio co dwa lata, trasa ta musiała też sprostać bezprecedensowemu wzrostowi ruchu podczas pierwszego okresu pandemii Covid-19. Posiadanie na tej trasie łączy o odpowiedniej przepustowości ma zatem strategiczne znaczenie dla wspierania wzrostu ruchu w nadchodzących latach.

Podmorski kabel Amitie z 16 parami światłowodów o przepustowości do 23 Tb/s każdy ma zapewnić ciągłość ruchu na tej ważnej trasie. Oba kable będą miały większą przepustowość niż wszystkie istniejące systemy obecnie używane na trasie transatlantyckiej.

W kontekście eksplozji ruchu międzynarodowego, pojawienia się nowej generacji bardziej wydajnych kabli podmorskich, a także w świetle kwestii strategicznych i suwerenności narodowej, jeśli chodzi o kable podmorskie, Orange pozostaje kluczowym graczem globalnym. Dzięki przepustowości tych dwóch kabli, Orange będzie w stanie zaoferować swoim klientom najnowszą technologię, zróżnicowane trasy i najmniejsze opóźnienia po wdrożeniu.

– powiedział Jean-Luc Vuillemin, wiceprezes wykonawczy Orange International Networks, Infrastructures and Services

Kable Dunant i Amitie mają ewoluować w tym samym tempie, co przyszłe generacje technologii transmisji optycznej i będą w stanie utrzymać wysoki poziom wydajności przez co najmniej następne 20 lat.

Podwójna rola Orange: współinwestor i dostawca

Orange skorzysta z dwóch par światłowodów w obu systemach transatlantyckich o łącznej przepustowości do 100 Tb/s, co odpowiada 15 milionom filmów HD pobieranych jednocześnie. Operator jest odpowiedzialny za francuską część tych dwóch kabli jako „dostawca lądowania” oraz odpowiada za obsługę i konserwację stacji lądowania. Wraz z pojawieniem się nowego kabla w pobliżu Bordeaux, obszar ten przekształci się w nowe międzynarodowe centrum cyfrowe, sprzyjając wdrażaniu nowych centrów danych w celu wspierania cyfrowego ekosystemu regionu.

Źródło tekstu: Orange