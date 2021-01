SpaceX dostał zielone światło na uruchomienie Internetu ze Starlinków w Wielkiej Brytanii

SpaceX otrzymał aprobatę brytyjskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego Ofcom dla swoich mobilnych stacji bazowych Starlink. Daje to zielone światło dla uruchomienia usługi satelitarnego dostępu do Internetu w Wielkiej Brytanii.

Satelitarna usługa Internetu szerokopasmowego, oferowana przez Elona Muska i założoną przez niego firmę SpaceX, trafia powoli do kolejnego kraju. Swoją aprobatę dał właśnie usłudze brytyjski Ofkom (Office of Communications, biuro ds. komunikacji), dzięki czemu mieszkańcy Wielkiej Brytanii skorzystają z Internetu za pośrednictwem Starlinków.

Zgoda urządu, która została wydana już w listopadzie ubiegłego roku, odnosi się do sprzętu odbiorczego, nazywanego przez firmę SpaceX "Dishy McDishface". Zestaw ten zadebiutował w USA pod koniec ubiegłego roku i w Wielkiej Brytanii będzie oferowany razem z usługą internetową przez specjalnie w tym celu utworzoną spółkę o nazwie Starlink Internet Services UK Limited. Podmiot ten został utworzony 5 sierpnia 2020 roku, a ponad 75% głosów ma w niej sam Elon Musk, taką samą ilość akcji firmy, a także prawo do powoływania i odwoływania jej dyrektorów.

Cena starlinkowego Internetu

Pierwsi klienci w Wielkiej Brytanii mogą już korzystać z usługi internetowej Muska. Otrzymali oni pod koniec roku zaproszenia do skorzystania z oferty po tym, jak wcześniej wyrazili nią zainteresowanie. Cena sprzętu odbiorczego wynosi 439 funtów (2208 zł), natomiast miesięczny abonament za usługę to 89 funtów (448 zł). To znaczenie drożej niż w przypadku szerokopasmowego dostępu do Internetu przez światłowód lub sieci komórkowe, ale też nieco drożej niż konkurencyjne usługi satelitarne. Na przykład pakiet Konnect Max firmy Eutelsat kosztuje w Wielkiej Brytanii 69,99 GBP miesięcznie (352 zł), oferując w tej cenie pakiet 120 GB i prędkość do 100 Mb/s. Działający w USA w wersji beta dostęp do Internetu przez Starlinki nie ma obecnie żadnych limitów ilości przesłanych danych, ale to się może w przyszłości zmienić. SpaceX póki co chce zdobyć jak najwięcej użytkowników.

Projekt Starlink ma pewne cechy, które dają usłudze przewagę nad innymi ofertami satelitarnego Internetu. Przede wszystkim satelity firmy SpaceX są umieszczane na niskiej orbicie, co daje opóźnienia rzędu nawet 20 ms. Takie wyniki osiągają sieci komórkowe. Obecne prędkości usługi mieszczą się obecnie w zakresie 50-150 Mb/s, a prelaja starlinków wciąż nie jest kompletna. Obecnia lata ich nad naszymi głowami 955 z planowanych 12 tysięcy. Elon Musk podobno chce tę liczbę zwiększyć do 30 tysięcy.

