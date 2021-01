SpaceX Dragon przywiezie superszybkie światłowody z kosmosu

SpaceX sprowadzi na Ziemię sporą kolekcję eksperymentów, które powstały na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W kapsule towarowej SpaceX Cargo Dragon znajdzie się między innymi coś, co może zrewolucjonizować telekomunikację: lepsze światłowody.

NASA poinformowała, że w zmodernizowanej kapsule SpaceX Cargo Dragon na Ziemię przyleci „znacznie więcej nauki”, niż było to możliwe w poprzednich lotach. Ładownia jest teraz większa, a i sposób pakowania został zaprojektowany inaczej. Będzie to też pierwsza kapsuła towarowa, która wyląduje u wybrzeży Florydy, a nie w Pacyfiku. Kapsuła poleciała na ISS 8 grudnia 2020, powrót został zaplanowany na 11 stycznia. Wisienką na torcie jest ekspresowa dostawa eksperymentów do odpowiednich ośrodków badawczych. Poprzednio jechały do naukowców nawet dwie doby od lądowania u wybrzeży Kalifornii. Tym razem dojadą gdzie trzeba w 4-9 godzin.

Światłowody z kosmosu

Z punktu widzenia telekomunikacji najważniejszym ładunkiem są światłowody wykonane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Włókna powstały z materiału znanego jako ZBLAN. To mieszanka cyrkonu, baru, lantanu, aluminium i sodu, pod wieloma względami przewyższająca krzemowe szkło stosowane obecnie.

W czym ZBLAN jest lepszy? Włókna mogą służyć do przesyłania sygnału w pasmach od ultrafioletu po średnią podczerwień (MIR, długość fali 2,5−25 μm). To znacznie szerszy zakres, niż osiągalny obecnie. Krzemowe światłowody w ogóle nie transmitują w zakesie MIR. Będzie można więc przesyłać więcej danych w jednostce czasu. Teoretycznie ZBLAN spowoduje też mniejsze straty na metr transmisji niż tradycyjnie stosowane światłowody krzemowe. To może pomóc wyeliminować repeatery, a więc obniżyć koszty transmisji na długim dystansie. Na papierze ZBLAN wygląda jak perfekcyjny materiał do produkcji podmorskich światłowodów, które łączą kontynenty.

Co ma z tym wspólnego ISS? Cóż – na Ziemi nie da się wyprodukować włókien ZBLAN wystarczająco dobrej jakości. Gdy materiał jest chłodzony w warunkach ciążenia ziemskiego, pojawiają się niepożądane struktury krystaliczne. W mikrograwitacji na ISS to zjawisko nie zachodzi i dlatego to tam są produkowane włókna. Na razie głównie w celach badawczych, ale kto wie, dokąd nas one doprowadzą. NASA udostępniła zdjęcie załadowanej kapsuły:

Ponadto SpaceX Dragon przywiezie między innymi żywe myszy, które pomogą zbadać wpływ podróży kosmicznych na żywe organizmy, z naciskiem na wzrok – wielu astronautów skarży się na zaburzenia wzroku. Inne eksperymenty związane są z pracą serca, kontrolą bakterii podczas długiego lotu i wieloma innymi zagadnieniami.

