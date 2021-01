Elon Musk najbogatszym człowiekiem świata

Jeff Bezos, szef Amazonu, nie jest już najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Wyprzedził go Elon Musk, założyciel lub współzałożyciel takich przedsiębiorstw, jak Tesla, SpaceX, PayPal, Neuralink czy Boring Company.

Elon Musk stał się właśnie najbogatszym człowiekiem świata, podał serwis CNBC. Biznesmen, kojarzony przede wszystkim z marką samochodów elektrycznych Tesla oraz producentem rakiet i statków kosmicznych SpaceX, zepchnął ze szczytu Jeffa Bezosa, szefa firmy Amazon. Wartość majątku Muska podskoczyła dzisiaj do ponad 185 miliardów dolarów, co zostało spowodowane wzrostem cen akcji Tesli. Majątek Bezosa jest wart około 184 mld dolarów.

Wzrost poziomu zamożności Elona Muska w ciągu ostatniego roku to najszybszy wzrost na liście miliarderów w całej historii jej prowadzenia. Jeszcze 18 miesięcy temu z Teslą było bardzo źle. Jak twierdzi jej szef, w 2018 roku próbował sprzedać firmę, a nabywcą miał być Apple. Tak się na szczęście nie stało.

Jeszcze na początku 2020 roku majątek Muska był wart około 27 milardów dolarów, co dawało mu miejsce w pierwszej 50-ce najbogatszych ludzi naszego globu. Przez ostatnie 12 miesięcy wartość akcji Tesli wzrosła ponad dziewięciokrotnie, co dało Muskowi wzrost stanu posiadania o 150 mld dolarów, czyli o więcej niż wynosi cały majątek Billa Gatesa (132 mld dolarów), którego Musk wyprzedził w listopadzie ubiegłego roku. Jeśli chodzi o Teslę, to jej wartość wynosi obecnie niemal 740 miliardów dolarów.

