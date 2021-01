Podsumowanie statystyk przenośności numerów w 2020 roku

W 2020 roku pomiędzy działającymi w Polsce sieciami komórkowymi przeniesiono ponad 1,4 mln numerów komórkowych - wynika z podsumowania cokwartalnych raportów Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Najwięcej sumarycznie zyskał Plus, a najwięcej stracił Play.

Przenoszenie numerów w liczbach

W 2020 roku sieć zmieniło łącznie 1 412 604 numery (-17,6% rok do roku), z czego najwięcej w I kwartale - 378 022, a najmniej w II kwartale 279 884. Statystycznie daje nam to średnio 117 717 numerów miesięcznie, 3 860 dziennie, 161 numerów co godzinę i 2,7 numeru na minutę.

Plus z największym plusem, Play z największym minusem

2020 rok ponownie zakończył się dobrze dla operatora sieci Plus, który - choć przegrał w ostatnim kwartale z Orange - w całym roku był niekwestionowanym liderem, zyskując przez 12 miesięcy 72 913 numerów netto. To wciąż sporo, ale o 35 tys. mniej niż w 2019 roku. W tym samym czasie operator sieci Play stracił 248 925 numerów, czyli o 55 tys. więcej niż rok wcześniej. Ubiegły rok zakończył się na plusie także dla Orange, a na minusie dla T-Mobile. Co ciekawe, Orange 2019 rok zakończył ze stratą prawie 60 tysięcy numerów, więc to Pomarańczowym należą się największe gratulacje za miniony rok, a szczególnie za końcówkę

Sieć Oddał Udział oddań Przyjął Udział przyjęć Bilans Orange 314 878 22,29% 361 403 25,58% +46 525 Play 504 256 35,70% 255 331 18,08% -248 925 Plus 256 883 18,19% 329 769 23,35% +72 913 T-Mobile 259 541 18,37% 220 732 15,63% -38 809 Suma 1 335 558 94,55% 1 167 262 82,63% -168 296



Premium Mobile też nie daje szans konkurentom

Z tabeli powyżej wynika, że Wielką Czwórkę opuściło w ubiegłym roku ponad 168 tysięcy numerów. Trafiły one do mniejszych operatorów, w tym prawie 1/3 do Premium Mobile (59,64 tys.). Sporo zyskali również: Netia, Otvarta, Vectra, UPC, lajt mobile i Mobile Vikings. Szczegóły w tabeli poniżej (dla wybranych operatorów).

Sieć lub operator Oddał Udział oddań Przyjął Udział przyjęć Bilans Netia S.A. 3 458 0,24% 29 598 2,10% +26 140 Netia S.A.

(d. Telefonie Dialog) 10 227 0,72% 1 006 0,07% -9 221 UPC Polska 347 0,02% 12 871 0,91% +12 524 Multimedia Polska 1 231 0,09% 10 339 0,73% +9 108 INEA 396 0,03% 3 476 0,25% +3 080 lajt mobile 3 409 0,24% 15 610 1,11% +12 201 Vectra 570 0,04% 15 111 1,07% +14 541 nc+ 2 569 0,18% 13 201 0,93% +10 632 Lycamobile 3 733 0,26% 1 721 0,12% -2 012 Virgin Mobile 21 064 1,49% 20 876 1,48% -188 Mobile Vikings 2 709 0,19% 12 914 0,91% +10 205 Premium Mobile 20 043 1,42% 79 683 5,64% +59 640 Otvarta 1 316 0,09% 16 694 1,18% +15 378 Suma 71 072 5,03% 233 100 16,50% +162 028

Źródło tekstu: UKE, wł.