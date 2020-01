Podsumowanie statystyk przenośności numerów w 2019 roku

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport przenośności numerów za ostatni kwartał 2019 roku, mogliśmy więc podsumować cały rok w tym zakresie. Zdecydowanym liderem w ubiegłym roku był Plus, natomiast rok był najgorszy dla sieci Play, dawnego lidera tego typu statystyk.

Przenoszenie numerów w liczbach

Jak wynika z cokwartalnych raportów Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w 2019 roku sieć zmieniło łącznie 1 694 385 numerów, z czego najwięcej w I kwartale - 458 384, a najmniej w III kwartale 396 096. Statystycznie daje nam to 141 199 numerów miesięcznie, 4 642 dziennie, 193 numery co godzinę i 3,2 numeru na minutę.

Zobacz: Raport UKE: Play stracił 200 tys. numerów w ciągu roku, najwięcej zyskał Plus

Zobacz: Raport przenośności numerów w 3Q2019: Plus coraz więcej zyskuje, Play coraz więcej traci

Zobacz: Raport przenośności numerów w 2Q2019. Play i Orange znowu na minusie, mocniejszy Plus, Premium Mobile jak zwykle

Zobacz: Raport przenośności numerów w 1Q2019. Orange i Play na minusie, mocny Plus, Premium Mobile w innej lidze

Plus i Play na końcach rankingu

Z minionego roku w kategorii przenośności numerów najwięcej powodów do zadowolenia ma Plus, a dokładniej 4 powody. Ta sieć przyciągnęła do siebie najwięcej osób, zyskując w 2019 roku 107 756 numerów netto. W tym samym czasie operator sieci Play stracił 194 013 numerów. Pozostali operatorzy z Wielkiej Czwórki również zakończyli ubiegły rok na minusie. Szczegóły zebraliśmy w tabeli poniżej.

Sieć Oddał Udział oddań Przyjął Udział przyjęć Bilans Orange 427 930 25,26% 368 635 21,76% -59 295 Play 526 673 31,08% 332 660 19,63% -194 013 Plus 273 327 16,13% 381 083 22,49% +107 756 T-Mobile 305 250 18,02% 283 425 16,73% -21 825 Suma 1 533 180 90,49% 1 365 803 80,61% -167 377



Zobacz: Podsumowanie statystyk przenośności numerów w 2018 roku

Premium Mobile też nie daje szans konkurentom

Zerknijmy jeszcze, jak wyglądało zjawisko przenoszenia numerów u mniejszych operatorów sieci komórkowych. To tam trafiło w ubiegłym roku prawie 170 tysięcy numerów, które odpłynęły z największych sieci. W tej części liderem jest Premium Mobile, który w każdym kwartale 2019 roku zyskiwał po kilkanaście tysięcy numerów netto.

Sieć lub operator Oddał Udział oddań Przyjął Udział przyjęć Bilans UPC 112 0,11% 1 821 0,11% +1 709 Multimedia 399 0,02% 12 567 0,74% +12 168 Inea 198 0,01% 6 795 0,40% +6 597 lajt mobile 3 140 0,19% 12 721 0,75% +9 581 Vectra 275 0,02% 12 826 0,76% +12 551 nc+ 1 594 0,09% 14 482 0,85% +12 888 Tide Software 0 0% 23 186 1,37% +23 186 Lycamobile 4 451 0,26% 2 074 0,12% - 2 377 Virgin Mobile 27 901 1,65% 28 827 1,70% +926 Mobile Vikings 2 654 0,16% 9 176 0,54% +6 522 Premium Mobile 16 164 0,95% 77 902 4,60% +61 738 Otvarta 297 0,02% 8 119 0,48% +7 822 Aero2 932 0,06% 1 152 0,07% +220 Netia S.A. 72 182 4,26% 37 005 2,18% -35 177 Netia S.A.

(d. Telefonie Dialog) 25 094 1,48% 70 134 4,14% +45 040 Suma 155 393 9,17% 318 787 18,81% +163 394

Zobacz: Głuchy Telefon 2019 Czytelników TELEPOLIS.PL

Zobacz: Prawdziwe 5G dostępne w Play

Źródło tekstu: wł