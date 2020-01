Raport UKE: Play stracił 200 tys. numerów w ciągu roku, najwięcej zyskał Plus

UKE udostępnił raport przenoszenia numerów telefonów komórkowych między operatorami za ostatnie 3 miesiące, możemy więc podsumować 2019 rok. W tym czasie klienci polskich sieci komórkowych przenieśli niecałe 1,7 mln numerów. Wynik jest pewnym zaskoczeniem – Play stracił pozycję lidera.

W ostatnich trzech miesiącach 2019 roku klienci przenieśli w Polsce 410,58 tys. numerów komórkowych. Liczba przeniesionych numerów w porównaniu do ubiegłego roku spadła. W analogicznym okresie w 2018 roku liczba przeniesionych numerów niemal sięgnęła 500. W ciągu całego 2019 roku przeniesionych zostało 1,69 miliona numerów, podczas gdy w 2018 roku były to prawie 2 miliony. Nic dziwnego – oferty pre-paid cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem, a Polacy przekonali się do ofert łączonych z internetem do domu i telewizją dzięki ciekawym promocjom.

Play Traci, Plus zyskuje

W ostatecznym rachunku najwięcej zyskała Grupa Cyfrowy Polsat. W ostatnim kwartale 2019 roku oferta Polkomtela przyciągnęła ponad 34 tysiące numerów. Play przez wiele lat był liderem tych rankingów, ale ostatnio radzi sobie gorzej. W objętym rankingiem kwartale Play stracił 65 tys. numerów.

W bilansie kwartalnym Orange Polska stracił 18 tys. numerów, T-Mobile Polska 8 tysięcy. Znów zyskał operator Premium Mobile – 16,34 tysiąca numerów w ciągu ostatniego kwartału 2019 roku. Rośnie też Tide Software (12,3 tys.), Vectra (4,14 tys.), ITI Neovision (3,86 tys.), Telestrada (3,56 tys.), Miltimedia Polska (3,4 tys), Otvarta (3,23 tys.), Inea (1,97 tys.), Netia (1,76 tys.) i Mobile Vikings (1,75 tys.).

Na plusie grudzień zakończył też UPC Polska (1,42 tys.), który dopiero od 2019 roku działa na rynku telefonii komórkowej.

Ostatni kwartał podkreślił trendy, które towarzyszyły nam przez cały 2019 rok. Wirtualnemedia.pl szacuje, że w tym czasie Play stracił 194 tys. numerów, Orange Polska stracił 59 tys., T-Mobile Polska 22 tys. Grupa Cyfrowy Polsat zyskała ostatecznie około 116 tys. numerów, a Premium Mobile, w którym grupa ma udziały, 61,7 tys., na plusie jest też Multimedia, Vectra i ITI Neovision – każdy zyskał kilkanaście tysięcy przeniesionych numerów.

Virgin ma 598 numerów na plusie

Virgin Mobile jest na szczególnej pozycji, gdyż Play rozważa przejęcie wirtualnego operatora. Wyniki nie są jednak atrakcyjne Virgin Mobile Polska to największy pod względem liczby obsługiwanych kart SIM MVNO w Polsce, ale w minionym kwartale zyskał jedynie 598 numerów.

Źródło tekstu: UKE