Głuchy Telefon 2019 Czytelników TELEPOLIS.PL

Czytelnicy TELEPOLIS.PL przyznali drogą głosowania Głuchy Telefon 2019. Do nagrody głównej nominować można było jednego spośród ośmiu kandydatów wskazanych przez redakcję serwisu i Czytelników.

W ramach 15. edycji Głuchych Telefonów wyłoniliśmy ośmiu zwycięzców w kategoriach Wydarzenie Roku, Usługa Roku, Prepaid Roku, Telefon Roku, Marka Roku, Promocja Roku, Człowiek Roku i Wypowiedź Roku. Dla przypomnienia, nagrodę przyznajemy za największe wpadki i absurdy w świecie telekomunikacji.

Oprócz tego przyznaliśmy liczne wyróżnienia, wśród których... jednego zabrakło. Tuż po zamknięciu naszej listy, Virgin Mobile przesłał swoim klientom "życzenia świąteczne", z informacją, że ich dane osobowe zostały przejęte przez hakerów. Jak widać, tym razem "Dziewica" nie zabezpieczyła się wystarczająco dobrze, a ten niechlubny fakt trafia na listę wyróżnień w kategorii Wydarzenie Roku.

W Głuchych Telefonach 2018 nic nie było w stanie dorównać protestującym przeciwko 5G w kategorii Wypowiedź Roku. W końcu to nie była jedna wypowiedź, tylko cała seria, z tą na czele:

5G to kopie systemów mózgu. To nadanie pola, obudowanie w szkielet i materie ludzkich neuronów i wchodzenie interakcje z falami mózgowymi, które są sprzężone z systemem hormonalnym. To jest dosłownie zaburzanie systemu hormonalnego. Wywoływanie chorób. Sprowadzenie społeczeństwa na funkcjonowanie na hormonie kortyzonie.