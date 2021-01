Raport przenośności numerów w 4Q2020: Orange przegonił Plusa, a Play znowu na końcu

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport przenośności numerów w czwartym kwartale 2020 roku. Najwięcej zyskał Orange, który przegonił Premium Mobile oraz... Plusa. Na drugim końcu bez zmian, czyli fioletowo.

W ostatnim kwartale 2020 roku Polacy przenieśli 377 133 numery komórkowe, najwięcej w październiku (129 208). Rekordowym dniem był 1 listopada, gdy przynależność sieciową zmieniło 14,73 tys. numerów.

Orange prześcignął Plusa, Play z ogromnym minusem

Opublikowany właśnie raport UKE pokazuje, że w czwartym kwartale 2020 roku najwięcej numerów komórkowych zyskał Orange Polska, który zdołał prześcignąć dominującego przez wiele wcześniejszych kwartałów Plusa. Chociaż w zasadzie trzeba by powiedzieć inaczej: Orange pozostał pod tym względem na podobnym poziomie, jak kwartał wcześniej (zyskując o kilkaset numerów więcej niż w 3Q2020), natomiast Plus dużo stracił (spadek z 24,1 tys. numerów do 7,2 tys.). Na minusie kwartał zakończyli pozostali operatorzy z Wielkiej Czwórki: T-Mobile i Play. O ile jednak w przypadku Magentowych mówimy tu o nieco ponad 5 tysiącach numerów, o tyle Fioletowi stracili (netto) aż 55,6 tysiąca numerów.

Operator Oddał Udział oddań Przyjął Udział przyjęć Bilans Orange 84 358 22,37% 98 487 26,11% +14 129 Play 129 622 34,37% 74 014 19,63% -55 608 Plus 73 507 19,49% 80 735 21,41% +7 228 T-Mobile 69 805 18,51% 64 640 17,14% -5 165

Niektórzy operatorzy spoza Wielkiej Czwórki też sporo zyskali

Jak możemy łatwo zauważyć, operatorzy z Wielkiej Czwórki sumarycznie więcej numerów oddali niż przyjęli. Dzięki temu zyskać mogli inni, w tym przede wszystkim - ponownie - Premium Mobile, który zyskał 13,28 tys. numerów netto. Kwartał na Plusie skończyli również między innymi: UPC (4465), Netia (4264) i Otvarta (3884). Więcej szczegółów w tabeli poniżej.

Źródło tekstu: UKE