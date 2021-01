Facebook blokuje konto Donalda Trumpa „na czas nieokreślony”

Mark Zuckerberg ogłosił, że Donald Trump zostanie zablokowany na czas nieokreślony na Facebooku oraz Instagramie. To efekt ostatnich publikacji ustępującego prezydenta USA w mediach społecznościowych, który nie może pogodzić się z porażką.

Już za 13 dni, 20 stycznia 2021 roku, w Waszyngtonie odbędzie się zaprzysiężenie 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Joe Bidena. Przedstawiciel Demokratów wygrał w ubiegłym roku wyścig do Białego Domu z urzędującym tam wciąż Donaldem Trumpem. Wyniki wyborów prezydenckich zostały zatwierdzone przez Kongres USA, w czym ostatecznie nie przeszkodziły zamieszki w Kapitolu, siedzibie amerykańskiego parlamentu.

Donald Trump nie pogodził się z porażką, ciągle twierdząc, że wybory zostały sfałszowane i to jemu należy się reelekcja. Swojego oburzenia ustępujący prezydent nie ukrywa, czego efektem są jego wpisy w mediach społecznościowych. Gdy jednak Trump zaczął niemal otwarcie wykorzystywać platformę Marka Zuckerberga (i inne, takie jak Twitter czy YouTube) do podżegania do gwałtownego powstania przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi, cierpliwość szefa Facebooka się przebrała.

Zuckerberg napisał na Facebooku, że konta Donalda Trumpa w tym serwisie, a także na Instagramie, zostaną zablokowane na czas niekreślony, a przynajmniej na najbliższe 2 tygodnie, czyli do czasu zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta USA. Wcześniej dzisiaj informowaliśmy, że Trump został zablokowany w serwisach społecznościowych na 12 godzin.

Szokujące wydarzenia ostatnich 24 godzin wyraźnie pokazują, że prezydent Donald Trump zamierza wykorzystać swój pozostały czas na stanowisku, aby podważyć pokojowe i zgodne z prawem przekazanie władzy swojemu wybranemu następcy, Joe Bidenowi. Jego decyzja o wykorzystaniu swojej platformy do pochwalania, a nie potępiania działań jego zwolenników w budynku Kapitolu, słusznie niepokoi ludzi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Usunęliśmy wczoraj te oświadczenia, ponieważ oceniliśmy, że ich skutkiem - i prawdopodobnie ich intencją - będzie sprowokowanie dalszej przemocy. Po zatwierdzeniu wyników wyborów przez Kongres, priorytetem dla całego kraju musi być teraz zapewnienie, że pozostałe 13 dni i dni po inauguracji upłyną pokojowo i zgodnie z ustalonymi normami demokratycznymi.

- napisał Mark Zuckerberg

