Unia z nowymi przepisami. Mamy być bezpieczni i mniej szpiegowani

Cyber Resilience Act, czyli ustawa o odporności cybernetycznej wchodzi w życie po to, aby uczynić cyberprzestrzeń Europy bezpieczniejszą i lepiej zabezpieczoną. Tak czytamy w komunikacie, dotyczącym kształtowania cyfrowej przyszłości Europy. To nic innego, jak pierwsze w historii UE przepisy wprowadzające wymogi odnośnie cyberbezpieczeństwa dla produktów zawierających elementy cyfrowe.

Ustawa wprowadza większą odpowiedzialność producentów w celu zagwarantowania bezpieczeństwa produktów. Nowym obowiązkiem jest dostarczanie aktualizacji oprogramowania, które naprawia luki w zabezpieczeniach i oferuje konsumentom podejmowanie bardziej świadomych wyborów.

Przepisy będą przede wszystkim dotyczyły wszystkich urządzeń, które będą miały połączenie z siecią. Przydadzą się w przypadku smartwatchy i smartbandów oraz małego agd z systemem smart home.

The #CyberResilienceAct enters into force today, marking a major leap forward in protecting EU citizens & businesses from cyber threats. Enhanced transparency, security requirements & consumer support coming soon! #EU #cybersecurity

