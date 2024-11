Czy twoja frytkownica cię szpieguje? Przetestowano popularne sprzęty

Obawy o to, czy inteligentne urządzenia, jakimi się otaczamy, nas śledzą, to teraz jeden z czołowych tematów, jakie obserwujemy w sieci. Brytyjska organizacja Which? zbadała temat i doszła do ciekawych wniosków.

Smart urządzenia możemy spotkać na każdym kroku

Jak donosi The Guardian, brytyjska grupa konsumencka Which? odkryła, że przedmioty codziennego użytku, takie jak sprzet AGD, zegarki, cyfrowe głośniki są "wypełnione lokalizatorami". Czy w imię wygody korzystania z nich, mamy wyrzec sie prywatności?

Jak tu się nie bać nadmiernej inwygilacji, skoro nawet popularne frytkownice typu air-fryer gromadzą nasze dane osobowe. Organizacja przetestowała trzy rodzaje frytkownic, najczęściej stosowanych w brytyjskich kuchniach. Każde z urządzeń poprosiło o pozwolenie nagrywania dźwięku na telefonie użytkownika za pomocą połączonej aplikacji. Inteligentne frytkownice pozwalają na zaplanowanie rozpoczęcia gotowania posiłku, zanim jeszcze gotujący wróci do domu. Te, które posiadają taką funkcję, korzystają z aplikacji zainstalowanej na telefonie. Which? odkryło, że aplikacja dwoch firm łączy się z Facebookiem oraz TikTokiem. Testowane urządzenia wysyłały dane ludzi na serwery w Chinach, mimo oświadczenia o ochronie prywatności.

Podobnie sprawa wyglądała w przypadku niektórych cyfrowych głośników, a także smartwatchy. Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) stwierdziło, że najnowsze testy konsumenckie jasno pokazują, że:

Wiele produktów nie tylko nie spełnia naszych oczekiwań, w zakresie ochrony danych, ale także oczekiwań konsumentów.

Bez nowych zasad się nie obejdzie

Co zatem należy zrobić? Otóż, ustalić pewne zasady. ICO opracowuje zatem nowe wytyczne dla producentów smart urządzeń. Mają one jasno określić oczekiwania, dotyczące tego, co należy zrobić, aby przestrzegać przepisów o ochronie danych i chronić osoby, korzystające z inteligentnych urządzeń. Publikacja planowana jest na wiosnę 2025 roku.

Źródło zdjęć: aileenchik / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Guardian