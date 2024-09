Lepiej usuń to spod telewizora. Trwa groźny atak

Eksperci ds. bezpieczeństwa z firmy Dr. Web wykryli nowe zagrożenie dla systemu Android. Jednak tym razem nie jest ono wycelowane w smartfony, a w popularne przystawki telewizyjne.

Przystawki telewizyjne z Androidem są dość popularnym rozwiązaniem. Za niewielką cenę potrafią odpicować stary telewizor i sprawić, że zyska on nowoczesny system Smart TV z wszystkimi najpopularniejszymi aplikacjami. Niestety, czasami stają się one cele cyberprzestępców.

Malware wymierzony w przystawki z Androidem

O nowym zagrożeniu poinformowali eksperci z firmy Dr. Web. Wykryli oni groźny malware, który nazwali Vo1d. Z ich informacji wynika, że zainfekował on już 1,3 mln urządzeń z systemem Android w ponad 200 państwach. Nie wiemy, czy Polska znajduje się na liście, ale biorąc pod uwagę liczbę krajów, to bezpieczniej byłoby założyć, że tak.

Obecność groźnego oprogramowania znaleziono na systemach operacyjnych w wersji:

Android 7.1.2; R4 Build/NHG47K

Android 12.1; TV BOX Build/NHG47K

Android 10.1; KJ-SMART4KVIP Build/NHG47K

Malware modyfikuje pliki systemowe, dzięki czemu zyskuje dużą kontrolę nad oprogramowaniem. Dzięki temu może zresetować urządzenie, jeśli będzie taka potrzeba, a także uruchamiać złośliwy kod.

Nie wiadomo, jak dokładnie dochodzi do infekcji. Eksperci podejrzewają, że w dużej mierze są za to odpowiedzialne nieoficjalne wersje oprogramowania, które niektórzy użytkownicy pobierają z internetu. Zdaniem przedstawicieli firmy Dr. Web atak wymierzony jest w posiadaczy przystawek telewizyjnych z Androidem właśnie z powodu tego, że często korzystają one ze starego, nieaktualizowanego od dawna systemu, który nie jest odpowiednio zabezpieczony.

Google twierdzi, że atakowane urządzenia nie korzystają z systemu Android TV, a AOSP, czyli open-source'owej wersji Androida, którą może wykorzystywać każdy producent.

Zobacz: PlayStation 5 Pro jest drogie, ale i tak się sprzeda

Zobacz: Odpalaj TVP. Czeka szereg nowych możliwości

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: BleepingComputer