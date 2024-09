PlayStation 5 Pro jest drogie, ale i tak się sprzeda

PlayStation 5 Pro jest konsolą drogą, co oczywiście nie spodobało się graczom. Ale jaki jest tego powód? Przecież same podzespoły nie usprawiedliwiają aż takiej podwyżki.

PlayStation 5 Pro zostało wycenione w Europie na 800 euro. Według aktualnego kursu, który wynosi około 4,30 zł, wychodzi, że za konsolę przyjdzie nam zapłacić około 3450 zł (podejrzewam oficjalną wycenę na poziomie 3499-3599 zł). Dużo.

Jakby tego było mało, to mowa o wersji bez napędu. Ten może nie jest niezbędny, ale jednak część osób chciałaby mieć czytnik Blu-ray, więc do ceny należy doliczyć kolejne 500-600 zł, co daje już 4000 zł za kompletny zestaw.

Czemu PlayStation 5 Pro jest tak drogie?

Wiele osób zaczęło się zastanawiać, skąd wzięła się cena PlayStation 5 Pro. Jasne, podzespoły są mocniejsze niż w przypadku zwykłej wersji, więc automatycznie też droższe. Pamiętajmy jednak, że nadal mowa o architekturze, która ma już kilka lat. Proces technologiczny też nie jest specjalnie zaawansowany. Wydaje się, że to za mało, aby mówić aż o tak dużej podwyżce. Co w takim razie zadecydowało o kwocie aż 800 euro lub 700 dolarów w USA?

Rhys Elliott z firmy analitycznej MIDiA Reaserch przyznał, że pułap 700 dolarów nie jest dla niego aż tak szokujący i jest przekonany, że PS5 Pro sprzeda się w liczbie około 15 mln egzemplarzy. Co więcej, gdyby Sony i Microsoft mogli cofnąć się w czasie, to prawdopodobnie wyżej wyceniliby podstawowej wersje konsol tej generacji.

W zależności od tego, jak długo potrwa obecna generacja, nie zdziwiłbym się, gdyby do końca generacji sprzedano 13-15 milionów PS5 Pro.

- powiedział analityk.

Jego zdaniem PS5 Pro jest głównie dla superfanów. Głównymi odbiorcami konsoli będą posiadacze zwykłego PlayStation 5. Przypomniał też, że jest też około 50 mln użytkowników PlayStation 4, którzy wciąż nie zdecydowali się na przesiadkę na nową generację. Model Pro może być dla nich odpowiednim momentem na zakup konsoli.

Podsumowując, spodziewam się, że PS5 Pro będzie miało bezpośredni pozytywny wpływ na sprzedaż sprzętu, a także przełoży się na wydatki na oprogramowanie (red. gry). Jednak ogólny wpływ będzie stosunkowo niewielki, a Pro nie doprowadzi do pozyskania dużej liczby użytkowników PlayStation. Pozwoli to jednak utrzymać zaangażowanie zaawansowanych użytkowników, którzy są bardzo cenni.

- dodał Rhys Elliott.

Wysoka cena PlayStation 5 Pro może być też zapowiedzią dalszych podwyżek. Należy się spodziewać, że cena PlayStation 6 będzie jeszcze wyższa.

