Cena PlayStation 5 Pro to może być dopiero początek. Idzie drożyzna?

PlayStation 5 Pro kosztuje krocie. Gracze narzekają, a eksperci z branży sugerują, że to może być dopiero początek. Cena PlayStation 6 może być jeszcze wyższa.

PlayStation 5 Pro zadebiutuje 7 listopada w cenie 700 dolarów w Stanach Zjednoczonych oraz 800 euro w Europie. Po przeliczeniu przekłada się to na kwotę około 3400 zł, przy czym powinniśmy do tego dodać jeszcze 23 proc. podatku VAT, co daje już 4300 zł. Kwota jest kosmiczna, biorąc pod uwagę, że PlayStation 5 Slim z napędem kosztuje 2300 zł. Jednak to dopiero może być początek.

PlayStation 6 będzie jeszcze droższe?

Youtuber znany z kanału Moore's Law is Dead jest zdania, że cena PlayStation 5 Pro to dopiero zapowiedź jeszcze większych podwyżek. Nie jest tajemnicą, że Sony już pracuje nad PlayStation 6. Kontrakt na dostarczenie kluczowych podzespołów ponownie zapewniło sobie AMD, więc możemy liczyć na podobne, tylko jeszcze wydajniejsze rozwiązania co teraz. Tylko ile przyjdzie nam za to zapłacić? Możliwe, że sporo.

Problemem jest to, że Sony praktycznie nie ma konkurencji na rynku konsol stacjonarnych. Nintendo oczywiście sprzedaje się rewelacyjnie, ale to raczej nie jest konkurencja dla PlayStation. Oba urządzenia bardziej się uzupełniają, niż ze sobą rywalizują. Co innego Xbox, ale ten sprzedaje się słabo. Z tego powodu Sony czuje się pewnie i może robić, co im się żywnie podoba, wiedzą, że gracze pewnie i tak wybiorą ich konsolę.

Dlatego też Moore's Law is Dead jest zdania, że PlayStation 6 może być jeszcze droższe. Wspomina nawet o cenie 999 dolarów, co akurat wydaje się mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Trzeba pamiętać też o przykładzie PlayStation 3, które na premierę kosztowało 2399 zł, ale było to w 2007 roku, kiedy średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło 2700 zł i to brutto. Wobec tego cena 999 dolarów za PS6, nawet jeśli na dzisiaj wydaje się mało prawdopodobna, może nie być aż tak szokująca.

Źródło zdjęć: Mouse family / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead