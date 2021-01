Orange Polska: w zasięgu pomarańczowego światłowodu znajduje się 5 milionów lokali mieszkalnych i użytkowych

Orange pochwalił się, że na koniec 2020 roku w zasięgu pomarańczowego światłowodu znajdowało się już 5 milionów lokali mieszkalnych i użytkowych w 154 miejscowościach. Operator zapowiada dalsze inwestycje w rozbudowę infrastruktury.

W 2020 roku Orange Polska zapewnił dostęp do usług światłowodowych w 389 tys. budynków mieszkalnych i użytkowych. Weszły w to inwestycje własne pomarańczowego operatora, łącza wybudowane w ramach programu POPC oraz dostępne dla klientów Orange na bazie umów z partnerami. Patrząc tylko na skalę inwestycji własnych Orange, w minionym roku operator objął zasięgiem 4 razy więcej budynków niż w 2017 roku (ponad 191 tys. versus 52 tys.). Zakładając pracę w systemie 52 tygodnie w roku x 5 dni roboczych x 8 godzin, w 2020 roku ekipy Orange podłączały światłowody w tempie 735 budynków dziennie, czyli jeden budynek co 40 sekund.

Jak informuje pomarańczowy operator, w miarę inwestowania proces rozbudowy sieci światłowodowej nie staje się łatwiejszy. Dzieje się tak dlatego, że podłączanych jest dużo więcej pojedynczych domów, a budynki wielorodzinne są coraz bardziej rozproszone. To wymaga od operatorów większej pracy i nakładów. Dodatkowo, inwestycje od prawie roku utrudnia pandemia COVID-19.

Orange Światłowód ma najwięcej użytkowników w Warszawie (105 ,7 tys.), Wrocławiu (39,6 tys.), Krakowie (37,6 tys.), Łodzi (24 tys.) i Szczecinie (23,7 tys.). Z kolei pierwsza piątka miast z największą listą gospodarstw domowych w zasięgu pomarańczowego światłowodu to: Warszawa (696,4 tys.), Kraków (261,4 tys.), Wrocław (227,4 tys.), Łódź (200 tys.) i Poznań (198 tys.).

Orange Polska podaje, ze systematycznie rośnie też nasycenie, czyli stosunek liczby klientów do zasięgu światłowodów. Spośród 154 miast, w których dostępna jest sieć światłowodowa Orange, w 29 wskaźnik ten wynosi powyżej 20%. Rekord pod tym względem należy do Podkowy Leśnej, gdzie nasycenie sięga niemal 60%. Od 2015 roku Orange Polska zainwestował w budowę sieci światłowodowej około 3,3 mld zł.

Źródło tekstu: Orange