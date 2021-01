Netia wprowadza nową opcję szybkości światłowodu

Netia zmodyfikowała swoją ofertę światłowodowego dostępu do internetu, wprowadzając opcję do 600 Mb/s za 60 zł miesięcznie. Do 16 lutego br. zakup wybranych pakietów internetu z TV premiowany jest 3 miesiącami abonamentu na start gratis.

Od 18 stycznia 2021 r. w Netii obowiązują nowe promocyjne cenniki („Nowa rozrywka III”). Dla łączy w technologiach światłowodowych podstawowa promowana opcja prędkości to nadal do 300 Mb/s w cenie 50 zł miesięcznie.

Następny w kolejności wariant, dwa razy szybciej – do 600 Mb/s zastąpił wcześniej dostępną opcję do 500 Mb/s, przy zachowaniu dotychczasowej ceny 60 zł miesięcznie. Za dopłatą kolejnych 10 zł miesięcznie można przyspieszyć łącze aż do 1 Gb/s. Niezależnie od wybranej opcji przez 3 miesiące na start klienci będą zwolnieni z opłat abonamentowych.

W trakcie ubiegłego roku ponad dwukrotnie zwiększył się odsetek klientów, którzy przy zakupie wybierali łącza szybsze niż bazowe do 300 Mb/s. Przyczyny tego trendu, to wzrost potrzeb wywołanych pandemią przy jednoczesnej przystępności cenowej przyspieszenia. Aby podwoić prędkość łącza w Netii, wystarczy dopłacić tylko 10 zł miesięcznie

– zachwala Piotr Rożalski, Kierownik Działu Rozwoju Oferty B2C w Netii.

Analogiczną modyfikację prędkości przeszła obowiązująca do 16 lutego świąteczno-noworoczna promocja zestawów internetu z wybranymi pakietami TV. Promocją objęte są zestawy usług telewizyjnych ze 100 popularnymi kanałami (pakiet M) oraz ze 182 kanałami (pakiet L) wraz z dostępem do internetu do 300 Mb/s w cenie odpowiednio 60 zł i 90 zł.

Wybierając zestawy objęte promocją, klienci będą zwolnieni z opłat abonamentowych przez 3 miesięce, a w pierwszym miesiącu otrzymują bezpłatnie dostęp do pełnej oferty telewizyjnej Netii, czyli aż 216 kanałów.

