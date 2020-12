Netia: poszukaj sobie światłowodu, zanim się przeprowadzisz

Przeprowadzka do nowego mieszkania niejednokrotnie wiąże się z niepokojem: czy tam będzie szybki internet? Netia stworzyła narzędzie, które choć w części pozwala wyzbyć się tych obaw. Na stronie operatora można sprawdzić, w których z nowych lub powstających budynków i osiedli dostępny będzie światłowód Netii.

Netia współpracuje z wieloma deweloperami w całej Polsce, przyłączając nowe osiedla do swojej sieci. Co roku szybka sieć operatora pojawia się w kilkuset nowych budynkach, kilkudziesięciu tysiącach nowych mieszkań w całej Polsce. Jak podaje operator, w ostatnich latach mniej więcej co trzecie nowo budowane mieszkanie w wielorodzinnych inwestycjach deweloperskich jest wyposażone w światłowód Netii.

Żeby dowiedzieć się, czy na wybranym osiedlu są dostępne usługi Netii, wystarczy skorzystać z prostej wyszukiwarki na stronie głównej www.netia.pl („Sprawdź dostępność…”). Teraz jednak operator dodał bardziej rozbudowane narzędzie, które pozwala w wygodny sposób sprawdzić, na których powstających osiedlach planowana jest rozbudowa światłowodu Netii.

Jeśli po skorzystaniu z uproszczonej wyszukiwarki na stronie głównej okaże się, że pod podanym adresem nie ma światłowodu Netii, pojawi się okienko z zaproszeniem do sprawdzenia mapy nowych inwestycji. Mapa ta znajduje się pod adresem https://www.netia.pl/pl/mapa-inwestycji, a do jej pełnego działania przydatne będzie udzielenie zgody na udostępnienie lokalizacji użytkownika. Nie jest to jednak konieczne, można też podać kod pocztowy lub wybrać miasto. Mapę można swobodnie przesuwać i powiększać, by przeglądać powstające inwestycje ze światłowodem Netii.

Aktualnie na mapie są naniesione nowe inwestycje mieszkaniowe z szybkim internetem Netii, których termin oddania do użytku to okres od listopada 2020 roku do marca 2021 roku. Takich punktów na mapie jest ponad 130.

Po kliknięciu w pinezkę, oznaczającą dostępność usług Netii w danym miejscu, wyświetla się numer telefonu do handlowca, który opiekuję się tą inwestycją ze strony operatora. Ze względu na pandemię możliwe jest załatwienie wszystkich formalności zdalnie.

