UPC: darmowy światłowód w czasie pandemii. Dla kogo?

UPC Polska kontynuuje swój program na czas pandemii, czyli #dzialamyztroska, i ponownie wprowadza specjalną ofertę bezpłatnego internetu światłowodowego dla grup zawodowych mierzących się z największymi wyzwaniami w tym trudnym czasie.

Do skorzystania z darmowego dostępu do stabilnego, nielimitowanego internetu UPC zaprasza ponownie nauczycieli, a także przedstawicieli zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych. Akcji patronuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji).

Łącznie z oferty skorzystać będzie mogło 3 tysiące polskich przedstawicieli zawodów uwzględnionych w akcji.

W pierwszej połowie roku uruchomiliśmy specjalną inicjatywę dla nauczycieli, oferując setkom z nich bezpłatny dostęp do internetu szerokopasmowego. Dziś, z dumą mogę ogłosić start drugiej edycji tej akcji, poszerzoną o darmowy dostęp do internetu dla przedstawicieli zawodów medycznych, walczących codziennie z pandemią

– mówi Robert Redeleanu, CEO UPC Polska.

Ze specjalnej oferty mogą skorzystać nauczyciele szkół podstawowych i średnich, a także lekarze, pielęgniarze oraz ratownicy medyczny, którzy nie mają obecnie dostępu do internetu szerokopasmowego, nie są klientami UPC Polska i jednocześnie mieszkają w zasięgu sieci operatora.

Propozycja obejmuje 6-miesięczny okres bezpłatnego dostępu do internetu światłowodowego o prędkości do 150 Mb/s lub internet światłowodowy o prędkości do 150 Mb/s uzupełniony o pakiet komórkowy SMART, również na okres 6 miesięcy.

Ofertę będzie można zamawiać od 1 grudnia na specjalnej stronie internetowej: www.internetdlaspolecznosci.pl. Po tym terminie pojawią się dokładniejsze informacje na temat oferty i tego, jak dokonać zgłoszenia do akcji.

